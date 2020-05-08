遊艇防疫旅遊夯 亞果遊艇攜燦星旅超前部署

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，也重創台灣各產業，亞果遊艇集團突破疫情重圍，打造新興的海洋旅遊行程。業者表示遊艇上並非遊輪有著各式各樣不同旅客，而遊艇和帆船是人數較少採實名制，且帆船是開放空間；大家一同出遊，每艘船艇在海上保持超安全社交距離，也因此受到高端客戶青睞，紛紛安排島內旅遊行程，而吸引旅遊業者上門合作。

今（8）日台灣最大遊艇休憩產業-亞果遊艇集團總經理張慶祥與燦星旅遊總經理鄭寶蓮共同對外發布合作，正式對外發布國內海洋旅遊行程，結合遊艇、帆船等各式海上娛樂，讓民眾不需要出國也可以體驗國外海上生活的美好。

亞果遊艇集團總經理張慶祥說，因為現在疫情，民眾對於一般觀光旅遊景點的人潮眾多，會有較多擔心疫情傳染的顧慮，並且擔心群聚，但海上狀況相較於陸上較為安全，選在這時刻與燦星旅共同推廣國內旅遊，可望帶動民眾對海洋生活親近。

燦星旅遊總經理鄭寶蓮也表示，這次合作也是國內旅遊業者首推船艇旅遊，甫推出就已經有民眾來詢問，也加深鄭總在防疫此刻要推動深度國民旅遊之信心，亦讓國人深度體驗海洋之美，也為未來疫情反轉後推動海外人士來台觀光準備。

這次主要強打家庭、三五好友精緻旅遊，一般民眾不需要飛到國外，就能享受到猶如國外景致的海洋生活，獨享船艇與家人擁有一段親暱旅遊時光。旅遊中結合帆船海洋教育，體驗自駕帆船當船長掌舵，以及與家人同心協力張帆等特別體驗。