市場派爭經營權 大同反擊：防範非法陸資如同防疫作戰

大同(2371)經營權之爭一路延燒多年，今年股東會將全面改選，隨著市場派祭出強棒黃國昌參選獨董，戰火再度引爆，大同在公告市場派的董事名單後，今(8)日刊登廣告強調，大同是百年上市公司不是陸資企業，外部有心人士透過非法管道投資大同，防範非法陸資如同防疫作戰，已分別向主機關陳報或向法院提告中；經營權戰火激烈下，今日股價開高後翻黑。

大同董事會將改選，目前市場派出現兩份董事候選人名單，除了以三圓建設董事長王光祥為首的9人名單，包括獨立董事黃國昌（律師、前立委）、呂惠民（會計師）、李勝琛（律師）；一般董事王光祥（三圓建設董事長）、林文淵（東森電視董事長）、巫鑫（會計師）、葉曉甄（正碁建設董事長）、黃劍輝 （築禾建設董事長）、柳逸義（太平洋建設董事長）；另有欣同提出一席以林宏信為代表的董事候選人。

大同面臨市場派的進逼，尤其是前立委黃國昌名列獨董候選人名單中，更是引來外界的高度關注；大同今日刊登聲明廣告反擊，強調大同是台灣第一家百年歷史的上市公司，是台灣真正在地品牌企業，非陸資企業，多年來積極參與政府機闗多項重大軟硬體工程建設，對國家基礎建設、產業升級、國家進步與安全著有貢獻。

聲明廣告指出，外部有心人士透過諸多非法管道投資大同，防範非法陸資如同防疫作戰，已分別向主管機關陳報或向法院提告中；同時，大同籲請行政主管機關儘速積極介入調查，有發現即應依法處理，令非法陸資停止行使股東權利，並依法限期命其撤回投資，以確保大同正常營運及保障公司與大多數股東的股東權益。

除了刊登廣告之外，另有三個股東會提案，分別提出制定大同公司大股東及董事之國家安全暨政府資訊安全行為守則；董事會應將股東名簿送相關主管機關，清查股東資金來源是否涉及陸資；確認106年股東會擬籌措長期資金案，其決議結果應為照案通過，董事會應據以執行。

針對這三個股東會提案，市場解讀是為了制衡市場派而提出，尤其是有關籌資的提案，主要是主張若扣除不得行使股東權違法陸資持股權數，106年股東會決議結果應為照案通過，市場人士表示，如果據以辦理現金增資，將有利於稀釋市場派持股比例。

大同經營權之爭延燒多年，市場派並未退出，大同手中的利器之一就是陸資持股，有關董事候選人名單，大同預計5月20日召開董事會進行審查，市場預期大同董事會也將推出同額候選人名單，經營權戰火激烈，今日大同股價開高走低，早盤以22.2元紅盤開出，一度拉升至22.25元，但盤中翻黑，一度下滑至21.75元，盤中跌幅0.22%。