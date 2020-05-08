元大金控連十年舉辦愛心捐血 連五年獲頒績優團體

「熱血傳愛，不怕『疫』外」，受到新冠肺炎疫情影響，全台血庫拉警報，元大金控4月辦理「愛心捐血月」活動，共計707人參加，募得924袋熱血。元大金控連十年推動愛心捐血公益活動，累積捐出袋數達17,032袋，今年再度受到台灣血液基金會肯定，連續五年獲頒「捐血績優團體」殊榮。

參與捐血的元大主管分享，有段時間因熬夜造成血壓低、血紅素不足無法捐血，後來重新調整作息及補充營養，這一次終於可以挽袖捐熱血，「捐血是多麼幸福的事，不但可以幫助別人，更代表自己身體健康」；首次捐血的元大同仁表示，「第一次捐血非常緊張，看到捐血用的針頭那麼粗，感到很恐懼！」但他轉念後想到捐一袋血就能幫助別人，覺得很有意義，克服心理關卡後，未來還會參加捐血活動。

元大金控因應新冠肺炎疫情，調整本次「元大愛心捐血日」活動內容，取消定點捐血車模式，改為線上活動，透過臉書粉絲專頁「元大GoodNews」、「元大愛無限」，傳遞公益訊息，號召同仁與民眾共襄盛舉，運用自媒體宣傳積極扮演公益平台的角色；並捐贈野餐墊、水壺給台北、台中、高雄等3個捐血中心的熱血勇士，其中，台中捐血室於活動期間，捐血袋數與去年同期相比呈翻倍成長，活動受到一致好評，有效紓解血荒。

歷年來，元大金控積極邀請自有大樓附近鄰里居民、公司企業和警政署一同加入捐血傳愛的行列，提供血液庫存最堅強的後盾。元大金控以實際行動善盡企業社會責任，期待更多的人加入捐血行列，在挽袖捐出熱血的同時，也散播滿滿的祝福，為社會帶來更多的溫暖。