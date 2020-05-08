惠宇建設在台中單元三打造「城市浮島」豪宅受矚目

中部知名建商惠宇建設，在台中市南屯區單元三將推出總銷40億元的頂級豪宅，總經理顏定滄表示，此案以「城市浮島」為概念，打造住戶和鄰里共享的森林秘境，尚未公開就已接到三、四百組客戶預約電話，備受市場矚目。

顏定滄強調，惠宇相當看好台中「新綠灣特區」的單元二、三重劃區，未來可望取代高容積、高密度都市叢林的七期地位，成為新一代名宅聚落。

目前，惠宇在單元二、三重劃區陸續完成「惠宇大聚」、「惠宇五十七間堂」，以及即將完工的「惠宇一森青」。

這三件建案不只在短時間內迅速完銷，更以「三低一高(低密度、低容積、低建蔽、高綠覆)」設計主軸，以及國際視野和優質人性化規劃與品牌實力，連年五度獲得台中市都市空間設計大獎、台中樂居金獎等殊榮肯定。

在台中塑造世界公民的宜居環境，上述三案也成為企業主和海外回台二代菁英的住宅首選。這次惠宇以「城市浮島」為概念的單元三新案，剛完成基地綠美化造景，立刻引來拍照打卡人潮，儼然成為台中另一處新景點。

惠宇今年將分別於北屯機廠捷運特區、單元三重劃區與南區推出三件建案，總銷逾140億元。其中，以「城市浮島」為概念的單元三新案，預計6月底公開。

這塊位於單元三重劃區文心南五路、益昌三街口的基地，緊鄰永定里百年老茄冬樹，老樹張開如傘般、守護土地的昂然姿態，也開啟了惠宇建設打造宜居建築的契機。

惠宇在這塊基地上，打造了一片浮島森林，闊達2,000坪的園區，除了高大的落羽松、曲水流瀑交錯跳島，中間還有一座飄浮玻璃茶屋造景，漫步其間、讓人倍感愜意。

顏定滄表示，單元三新案不僅正面萬坪公園、文高預定地，闊達2,000坪的基地也僅蓋約500坪，留下1,500坪的庭院，打造住戶和鄰里共享的森林秘境。

顏定滄強調，單元三新案採用台中宜居建築特有的大陽台，平移別墅概念、放大空間尺度，以「SKY VILLA」天空墅為訴求，打造樓高20層的「天空墅」頂級住宅，產品規劃45至70坪，每坪開價40萬至45萬元。

「這個建案擁有大陽台、大廚房、大餐廳及大工作陽台」，顏定滄說，此案目標客層鎖定企業主與海外回台的二代菁英，目前市場反應熱絡。