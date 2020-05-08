高績效教練／郭董的識人之明

這年頭，郭台銘閱人無數，只有他「面試」人的份，而且已練就一眼就可看穿人的功力，還沒聽過有誰敢「面試」他，除非是吃了熊心豹膽的初生之犢。郭台銘以說服高虹安加入鴻海集團為畢生得意之作，高虹安則抱著「面試郭台銘」的心態，經過兩個月的磨合才點頭，傳為一段佳話。

郭董是央請李傑（高虹安博士學位的指導教授）介紹最優秀的學生而與高虹安見面，事先就已得知高虹安專精於工業互聯網及大數據分析，自美返台後，即投身於台灣工業4.0的產業轉型及升級，並和資策會團隊共同創業。

郭台銘邀請李傑和高虹安加入家庭晚餐（還有幾位鴻海集團的董事長），說是餐敘，實則進行交叉驗證，飯後郭台銘投出一顆直球：「妳可以加入鴻海幫忙嗎？」

經過近兩年的魔考，郭台銘服了高虹安的專業，還發現她文筆流暢，是一個理工人兼文青，既理性又感性，能文能武，堪稱「全方位人才」。

有次在家開會吃便當，郭董只顧說話，盤中芒果文風未動，高虹安竟開口要求幫他吃掉。別的幕僚大吃一驚，郭董卻哈哈大笑！郭董看見她的真心，並當面勉勵 ：「保持初心，莫忘初衷」。

近兩年來，郭董看到高虹安不計毀譽甘苦，只知在加速學習中成長，深慶得人，逢人便說：「希望還能再找到一百個、一千個高虹安。」

高虹安認為，鴻海是地表最強的製造業大數據聚集地，有17萬台電腦數值控制工具機，是最適合活用「工業物聯網」及「人工智慧」的科技集團，可使工廠更聰明，所有主管都能透過手機一手掌握工廠機台的生產數據，發揮「即時可視化」的功能，可以優化內部生產，也可以外擴提供科技服務。

這應該是她最能發揮專業的舞台，相信這是她選擇加入鴻海的主因之一，事實也證明正是如此。

高虹安與郭台銘相處600多天，面對面看見鏡頭外最真實的他，確定和原來想像的不太一樣。

郭台銘求才的態度已到瘋狂的地步，要所有主管心中隨時要有目標對象，了解其在乎、糾結的是什麼？

主動出擊，站在其角度思考，用「資源交換」的角度去解決雙方的問題，豈只是「求才若渴」，簡直是「求才若瘋」。

鴻海的企業文化是鼓勵內部創業，欣賞不屈不撓、遇事先反求諸己的「小老闆們」，同時也投資眼睛會發亮的創業青年，「厚植人才」是鴻海當務之急。

郭台銘是企業界的成吉思汗，高虹安則認為他是好奇寶寶、傳奇、國寶、非常人也。

高虹安有機會跟著郭董去見到川普，應該是百年難得的一段奇遇，幾人能夠？高虹安慨歎：「不只是做事，要做對重要的事！」

（作者是資深企管顧問）