兩岸靚人物／台灣甜心女孩 台式糕點征服對岸

在26歲台灣女孩的昆山甜點心手作烘焙坊裡，前來提領禮盒的食客們，對於這份來自台灣的味道讚譽有加。

中新社報導，兩年間在大陸連開兩家蛋糕手工作坊，每月營業額持續上揚，林子涵沉浸在甜蜜事業裡，圓了自己從小的美味夢想。

前進昆山 重拾烘焙熱情

林子涵的父親林大毅是環鴻電子（昆山）有限公司總經理，她8歲隨父親從南投來大陸生活，然後出國留學，雖然主修的是國際企業管理，但烘焙美食才是她的最愛。「我從小就喜歡做吃的，趁著留學，去了不少國家，嘗試了不同的甜點，還在相關企業實習過。」林子涵說。

2015年，當林子涵再次回到大陸時，正值微商盛行，她感覺身邊人人都在創業，瀰漫著一股創業熱情，於是她琢磨著重拾夢想，在拿手的甜點方面做點什麼，這個想法也迅速得到父親和哥哥的大力支持。

2017年9月，林子涵在深圳開辦第一家蛋糕坊。2019年4月，昆山甜點心手作烘焙坊開業。她說，從申請、裝修到開業，只用了三個多月，昆山對台胞服務非常貼心，當地人也特別友愛，熱心幫我介紹客人，所以相較其他同行，起步時更快邁上正軌。

在大眾美團上，林子涵的蛋糕坊獲評五星商家，回頭客更是不少。林子涵透露獨門秘笈是店內台式點心都傳承了傳統配方。

為了讓大陸消費者品嘗到原汁原味的台式蛋黃酥，林子涵專門請教了台灣老一輩師傅，沿襲傳統配方和製作手法，選擇古法工藝的海鴨蛋，因此口感更細膩、鹹香，也更有營養價值。

隨著當地生活水準不斷提升，周邊的蛋糕坊也愈開愈多，競爭愈發激烈。

林子涵不斷收集各式甜點資訊，為新品開發尋找靈感。「現在來買甜點的年輕人對價格已不太注重，更在意的是點心及包裝的別出心裁。」

林子涵展示一款最新設計的包裝，這是她和在昆山工作的朋友一起設計的，背景選擇台北101和江南水鄉的剪影，融入一家人在一起製作甜點的情節。

今年春節前，林子涵在湖北結婚了，成為一名幸福的大陸媳婦。回到昆山後，林子涵和家人主動通報外出的情況，並接受居家隔離。隔離期間，社區人員每天為他們買菜，上門收垃圾，量體溫。「每一次，工作人員都穿著厚厚的防護服，一舉一動很是不易。」對工作人員的艱辛，林子涵看在眼裡、記在心上。「等隔離結束後，一定要好好感謝他們專業辛勤的付出。」她說。

林子涵將印有「千燈加油」字樣的餅乾，送到昆山市千燈鎮淞南社區一線防疫人員手上。 網路照片

點心加油 感謝防疫人員

2月22日，林子涵將印有「千燈加油」「大吉大利」字樣的餅乾、橘子口味的蛋糕、冬瓜檸檬飲料等精心準備的台式特色糕點和飲料，送到昆山市千燈鎮淞南社區一線防疫人員手上。

對於新冠肺炎疫情造成的衝擊，林子涵說，雖然遇到一些暫時性困難，但一切都在逐漸步入正軌，向好的方向發展。

為應對奶油、紅豆泥等原材料緊缺，林子涵帶領蛋糕店員工積極開發新品項，製作原材料相對充裕的糕點新品。

「我身邊的台胞和企業家都在積極復工生產，對打贏這場『戰疫』抱有信心。」她說。

「有創新，生意就會愈來愈好。」林子涵正在不斷嘗試拓展新業務，店裡開設DIY點心、親子烘焙等課程，學員已超過1,500人；為企業提供專屬個性化伴手禮大受歡迎；獨立小包裝設計，方便上班族攜帶；讓巧思十足的甜品台，在婚慶、生日宴等活動上亮相。