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顯而立見／吸納多元人才

經濟日報 / 陳顯立

企業因應數位化商業轉型，組織成熟度的檢驗，在於是否能提出不只一項的多元解決方案，而改變成為追求「動態式的平衡」——不只追求單一的最佳解答，而是提出複合多種的部門功能，和產品服務下所構成數種皆可能解的方案。因為在不同的情境和需求下有各種變數數值的調整，才不會讓公司組織走向僵化的危機。

組織為了達到這樣的狀態，就需要進行對應的人才準備，同樣多元、多屬性的團隊搭配，才會讓解決方案的成功率提高。

人才準備的第一個重點，就是組織是否能接納不同領域的人員在同一個團隊裡。

過去工業化時代講求效率，人才選擇講求菁英主義，要求專業能力、效能與績效；而在數位轉型時代，菁英主義被打破，因為組織成長需要的是第二曲線、第三曲線而達到原有商業模式進化，這得需要多元主義，讓有更多不同的生活體驗進來團隊之中，激發新的靈感尋找多元性的解決方案，讓完成一件事情，想出不只一種方式。

現在商業實現，多發生在「跨業種」的商業模式，例如Google是網路公司還是廣告公司？都是！

Airbnb是網路公司還是租賃公司，都是！

現今，不再只是單一產業或單一商業模式，多元人才的準備，才能為公司帶來可擴充性可延展性的未來可能，組織內要有專責的人去負責尋找不同領域的人才，組織內部要有跨部門定期／不定期的會議凝聚共識，以及適當的營運人才的人資制度。

吸納人才在組織準備數位化的商業轉型中要做，而第二個重點是人才的招募與培育。培育的方式、組織的內部運作，會因為組織分工是否模糊化而做不同的應變。

例如，以零售業電商部門來看，人才是需要研發能力、產品採購、營運管理、行銷銷售等等不同面向的能力，電商部門其實就是企業內的數位轉型小實現，和人才準備的部門級規模測驗。

人才準備也不是一蹴可幾，在過度時期的嘗試階段，需要有「輪替機制」，讓人員定期更換單位，不僅會影響腦袋思考方法，也會使員工理解不同的作業順序。

在數位化的商業轉型時代，人不是像過去工業時代是工具，而是實現的載體，人才帶來機會。亞馬遜森林是最好的數位轉型人才的比喻，因為物種多元豐富，有生有滅，生態才會生生不息，公司組織與商業發展才能夠不斷進化。

（作者是凱絡媒體商務長）

電商 零售業 亞馬遜

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