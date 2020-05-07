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防疫宅經濟 第三屆纖維創作獎總奬金上看百萬

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

防疫期間除了宅在家，還可以大展技藝贏獎金！「第三屆纖維創作獎」即將舉辦徵件活動，報名期間為6月1日至6月10日，單件作品獎金可達27萬元，總獎金上看100萬元，歡迎全台纖維工藝好手發揮創意，一起來參賽。

台中市纖維工藝博物館是全國首座以「纖維」為主題的博物館，訴求以「纖維．時尚．綠工藝」為立館精神，今年擴大辦理「第三屆纖維創作獎」，提供全國藝術愛好者一個展現傳統或現代技法的創作舞台。

今年徵件類別更新增「新纖類」，共計三種徵件類別，包括生活工藝類：注重工藝技術、實用功能、造型美感及未來商品開發潛力，例如：服裝、飾品、家飾、家具、玩具、文具等。

美術工藝類：注重創作手法、藝術理念及造形技藝，鼓勵表現藝術的創作，包含平面、浮雕、立體或裝置性的藝術品，例如：織錦畫、染畫、繡畫、藝術壁掛、軟雕塑、複合媒材、纖維裝置藝術等。

新纖類：為鼓勵年青世代投入纖維創作領域而設立，參賽者年齡限28歲以下（1992年1月1日以後出生），作品不限生活工藝類或美術工藝類。

台中市纖維工藝博物館主任郭敏慧表示，本屆單件作品獎金可達27萬元，總獎金上看100萬元。

為激勵創作者積極投件，每類作品另分別設立首獎、二獎、三獎及入選等獎項，而佳作、纖維大獎及票選人氣獎則不分類別，各界作品同台競藝，自全部作品裡審慎選出。

主辦單位除將在9月中辦理盛大的頒獎典禮，所有得獎作品亦將於9月中起，在台中市纖維工藝博物館展出。詳細簡章內容可至台中市纖維工藝博物館官網下載，趕快燃燒您的創作魂。

郭敏慧說，纖維工藝博物館同期展出「華麗派對：纖維工藝的生活時尚」常設展，目前還有「傳承與改變-研、衍、演-纖維職人共同創作展」，展出至5月10日。

因應新冠肺炎疫情嚴重影響藝文活動，台中市文化局也擬定「藝文紓困3+2」，包括場地費用全額退還、放寬受補助演出辦理期限、補助款提早撥款等，強調以行動落實藝文團隊紓困，協助藝文團隊度過難關。

博物館 新纖 金可

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