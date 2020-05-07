航空、陸運營收大減 華航、高鐵首季財報難看

華航 (2610)、台灣高鐵今（7）日均公布首季財報，華航單季稅後虧損37.73億元，已經連兩季虧損，虧損額度創下11年來低點，每股淨損0.7元；台灣高鐵單季稅後純益11.3億元，年減50.6%，每股稅後純益（EPS）為0.2元，創四年來新低點。

新冠疫情雖讓航空貨運價格飆漲，但對華航而言，客運航班大減，仍止不住營運向下。疫情當頭，道路客運也連帶受到衝擊，台灣高鐵公告首季獲利大減，業界認為，不論是航空、陸運的營運，在疫情未減的情況下，本季狀況恐仍難改善。

華航首季合併營收約325.57億元，年減19.4%，毛利率僅剩下0.68%，跟去年同期相較，掉了9.75個百分點；台灣高鐵首季合併營收約96億元，年減18.4%，毛利率34.2%，跟去年相較也掉了12.8個百分點。

航空業者說，受疫情影響，各國持續提升旅遊警示並進行邊境管制，導致航班取消且旅客減少，整體客運收入較去年同期衰退。不過，華航的貨運因各國醫療物資運送需求急遽上升，運價飆漲，加上公司因應市場變化機動調節運能，整體貨運收入較去年同期成長。

台灣高鐵4月營收約20.34億元，年減近五成，約49.8%，在新冠疫情影響下，已經連續三個月創單月營收的新低紀錄，由於高鐵正陸續進行第一階段和第二階段的減班計畫，預料疫情衝擊仍將延續至第2季。