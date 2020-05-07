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兩家拍賣行首攜手 佳士得與中國嘉德連袂2020+主題合作

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
兩家領軍拍賣行首次攜手，佳士得與中國嘉德連袂呈獻「2020+」主題合作。
兩家領軍拍賣行首次攜手，佳士得與中國嘉德連袂呈獻「2020+」主題合作。

兩大拍賣公司佳士得與中國嘉德今（7）日聯合宣布，將於今年9月在上海連袂呈獻一場名為「2020+」主題合作，雙方將開展一系列合作，佳士得表示，拍賣操作將獨立進行，預展的現場佈置有可能會把兩行的拍品混合，目的是要進一步拓寬區域市場，這也是兩大拍賣行首度合作。

佳士得國際首席執行官施俊安（Guillaume Cerutti）表示，兩家拍賣行目標一致，將通過整合雙方的專業知識及資源，作為在中國大陸首家獲得拍賣執照並持續舉辦拍賣的國際拍賣行，此次合作也進一步彰顯佳士得對於中國這一關鍵市場的長期投入及承諾。

中國嘉德董事總裁胡妍妍則表示，隨著上海日益成為國際藝術版圖的重要中心城市之一，兩家公司基於文化價值出發的合作正逢其時，此次合作對中國嘉德來說也是一次向具有百年歷史的佳士得學習的機會，期待更多藏家可在今年9月齊聚上海，並通過一系列充滿新意的拍賣及活動設置讓跨文化的交流行至更遠。

今年9月雙方專家將根據各自所長，於同一場地舉辦一系列藝術品拍賣相關的主題活動，期間將會著力探討藝術環境所面臨的挑戰、變革、創新以及藝術家的創作靈感與韌性，開展貫穿古今與東西的對話，雙方將於今年夏天公布更多合作細節。

佳士得 上海

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