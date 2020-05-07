大同：股東提名董事改選名單 有二組市場派組合

大同公司今 (7)日公告由股東提名的董事改選名單，共有七名董事及三位獨立董事人選。大同額定今年董事改選名單為九名，包括六名董事、三名獨立董事。

大同市場派提名的董事名單，跟日前以三圓建設董事長王光祥為首、提名的九人名單相同；另有欣同提出由林宏信為代表的董事候選人，共有二組市場派組合。

大同預計在本月20日召開董事會進行審查。市場人士指出，，要經過大同董事會審核通過，才能列入股東會的董事改選提案事項。並推估大同董事會將會推出今年的九席董事候選人名單，對戰市場派。雙方將在6月30日的股東會進行票決，展開PK大戰。

市場派以王光祥為首的第一組大同董事候選人名單，為獨立董事：黃國昌 (律師、前立委)、呂惠民 (會計師)、李勝琛(律師)。一般董事：王光祥 (三圓建設董事長)、林文淵 (東森電視董事長)、巫鑫 (會計師)、葉曉甄 (正碁建設董事長)、黃劍輝 (築禾建設董事長)、柳逸義 (太平洋建設董事長)

市場派第二組名單，為欣同提出由林宏信為董事候選人。欣同指出，這是不同的組合，各自提各自的人選。