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帶身分證、簽切結廣告打太大 民怨「還要填申請表？」
無保工作者擴大紓困1萬元昨起受理申請，由於流程繁瑣，攜帶證明文件多，各地民怨不斷，衛福部次長蘇麗瓊與行政院長蘇貞昌都致歉說只要帶身分證，並簽切結書就可申請，未料桃園今天有民眾到場得知還要填申請表，激動抱怨「蘇院長不是說帶身分證，簽切結書就好嗎，為何還要填表？」讓公所人員頗為無奈，第一線窗口難為。
由於申請擴大紓困方案簡化，桃園市政府社會局統計今天13個區公所諮詢人數達6592人，總計受理3448件，比昨天第1天1142件還要多出3倍，顯見流程簡化後，民眾紛紛聞訊到公所申辦，公所也得以加速消化申請人潮。
不過雖然流程簡化，但卻也招致民眾誤解，桃園有公所人員就遇到民眾到場申辦，發現還要填寫申請書，氣得抱怨「為何還要填申請表？」「院長不是說只要身分證和簽切結書就好了嗎？」由於情緒相當激動，公所人員難以溝通。
市府社會局人員翻找了近日的文宣資料，發現包括衛福部長陳時中在內，確實是說只需攜帶身分證與簽切結書即可，其他證明文件可由政府查，但申請書是最基本的資料，政府對外的文宣可能都忽略了，也易讓部分民眾誤解以為不須填表，已再請公所人員向民眾溝通解釋。
市府社會局社會救助科指出，由於申請擴大紓困流程簡化，白天各公所都忙著收件受理，晚上會加班輸入民眾申請資料並逐一審核，將進一步查調其財稅資料是否符合資格，由於案件量大，預估下周會陸續有審定案件，請民眾多點耐心。
市府統計，今天第2天各公所受理件數為桃園731、中壢731、平鎮257、八德429、大溪123、楊梅328、龜山235、蘆竹202、觀音26、大園122、新屋68、龍潭137與復興10件，明天下午3點，行政院政務委員龔明鑫將到受理件數最多的中壢區公所1樓中堂訪視受理情形，市長鄭文燦將陪同。
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