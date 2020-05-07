快訊

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園41年德昌皮革驚傳關廠 6月底前大量解僱150人

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園工業區41年的德昌皮革製品公司，以業務緊縮為由關廠，正式向桃園市政府勞動局提出大量解僱計畫，預定6月30日前分批解僱150名員工。記者曾增勳／翻攝
桃園市大園工業區41年的德昌皮革製品公司，以業務緊縮為由關廠，正式向桃園市政府勞動局提出大量解僱計畫，預定6月30日前分批解僱150名員工。記者曾增勳／翻攝

桃園市大園工業區成立41年的德昌皮革製品公司，不敵皮革市場景氣衰退，決定關廠結束生產，最近正式向桃園市政府勞動局申請大量解僱計畫，預定6月30日前解僱員工150人，市府勞動局今天下午證實，德昌皮革廠以業務緊縮為由，提出大量解僱計畫，預計6月30日前分批解僱全廠員工150人。

大園工業區的德昌皮革製品公司，41年前由老董白清輝、白德旺、白錫謙、白萬來4兄弟創立，自1982 年5月開工生產至今，目前為第二代負責經營，從事皮革製造、銷售，生產運動（休閒）鞋、戶外登山鞋及女鞋至今，2011年獲世界皮革雜誌評選年度亞洲優良皮革廠，並前往大陸、越南設廠生產，最後卻仍不敵市場衰退關廠。

市政府勞動局表示，4月29日接獲德昌皮革大量解僱計畫，經派員入廠訪視了解，該廠是以業務緊縮因素結束營業，預定6月30日前依勞基法規定，分批解僱全廠150名員工，該局將協助資方、勞工協商，協助勞工申請失業給付及後續就業轉介服務。

桃園市議員徐其萬說，德昌皮革廠平時在大園，會配合參與地方敦親睦鄰活動，聽到是受景氣不好影響，才會結束經營、資遣員工，由於員工大都是大園在地人，希望德昌皮革按照勞基法規定走，優待員工，初步了解該廠結束後朝售或租的方向處理。

勞基法

延伸閱讀

國門防疫第一線 桃園消防坦言身心壓力巨大

北市企業申請減班休息 勞動局率先E化服務

桃園防疫會議滿百日 鄭文燦：100天工作彙整成工作日誌

酒店舞廳有望復工？鄭文燦：3條件難達標暫不予開放

相關新聞

桃園41年德昌皮革驚傳關廠 6月底前大量解僱150人

桃園市大園工業區成立41年的德昌皮革製品公司，不敵皮革市場景氣衰退，決定關廠結束生產，最近正式向桃園市政府勞動局申請大量...

受疫情衝擊 公主遊輪號宣布延長暫停全球船隊營運

受到新冠肺炎影響，全球各地港口關閉，公主遊輪日前才剛宣布延長暫停全球船隊營運直至6月30日，今再宣布持續延長暫停全球船隊...

網傳加油站再度遭駭 中油：逐站檢測並非斷油

網傳台灣中油公司再次遭到惡意程式攻擊，加油站不能正常發油，中油澄清，為內部強化資安重新檢測電腦，民眾可能正好遇到電腦暫停...

帶身分證、簽切結廣告打太大 民怨「還要填申請表？」

無保工作者擴大紓困1萬元昨起受理申請，由於流程繁瑣，攜帶證明文件多，各地民怨不斷，衛福部次長蘇麗瓊與行政院長蘇貞昌都致歉...

莫內畫作餅乾禮盒 討好文青媽媽

母親節不想出去吃大餐，在家陪媽媽喝杯下午茶也是不錯的選擇，LT法國布列塔尼餅乾特別推出法國印象派畫家「莫內」及「雷諾瓦」...

如興導入「冷轉印」牛仔褲製程 號稱生產周期縮短一半

牛仔褲代工大廠如興（4414）今天舉行新聞發布會，宣布與新創公司NTX合作，導入全新的「冷轉印」製程技術，號稱可大幅縮短...

桃捷運量銳減爭中央紓困 議員批：公股公司沒骨氣

受疫情影響，機場出入境旅客銳減加上中央禁止返台旅客不得搭大眾運輸工具，機場捷運運量慘跌近6成，每月票箱收入短收1億元，桃...

台欣生技生醫園區新廠 今日開工

醫療器材廠台欣生技今（7）日舉行新廠開工典禮，新廠將全面導入自動化、智能化、節能化，持續以電極元件的電化學及光學平台，發...

旅遊史上最高CP值包車服務 e-go挑戰1,000車次大關

母親節快到了，如何在孝敬偉大母親與防範新冠肺炎疫情之間取得平衡？e-go台灣租車旅遊集團即日起再推出「高級商務車到府接送...

調降租金釋利多 北市精華區都更案重新招商

由國家住宅及都市更新中心主導的台北市信義區兒福B1-2案，於去（2019）年流標未能招商成功，經傾聽各方意見檢討招商定位...

36歲「元盛生醫」CEO陳威宇 憑什麼驚豔LVMH集團？

陳威宇，36歲的「元盛生醫」CEO，憑什麼驚豔LVMH集團？以保養新品牌iCi en orbite「新轉肌」登上巴黎時尚...

凌越生醫與台大合作開發新冠病毒抗體快篩 月產40萬劑

凌越生醫與台大合作開發新冠病毒抗體快篩月產40萬劑 ，凌越生醫董事長陳作範表示，新型冠狀病毒抗體快篩試劑從產品的關鍵原料...

熱門新聞

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

想要政院1萬元紓困 民眾：我寧願不要1500元補助

拚拿1萬 大家搶賣玉蘭花…花價大漲了

萬元擴大紓困 侯友宜重申：一張身分證我們就收

影／紓困之亂蘇貞昌兩度致歉 宣布中央審核、基層免責

影／中年男申請擴大紓困補助未過 竟拿起原子筆企圖刺頸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。