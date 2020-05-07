桃園41年德昌皮革驚傳關廠 6月底前大量解僱150人

桃園市大園工業區成立41年的德昌皮革製品公司，不敵皮革市場景氣衰退，決定關廠結束生產，最近正式向桃園市政府勞動局申請大量解僱計畫，預定6月30日前解僱員工150人，市府勞動局今天下午證實，德昌皮革廠以業務緊縮為由，提出大量解僱計畫，預計6月30日前分批解僱全廠員工150人。

大園工業區的德昌皮革製品公司，41年前由老董白清輝、白德旺、白錫謙、白萬來4兄弟創立，自1982 年5月開工生產至今，目前為第二代負責經營，從事皮革製造、銷售，生產運動（休閒）鞋、戶外登山鞋及女鞋至今，2011年獲世界皮革雜誌評選年度亞洲優良皮革廠，並前往大陸、越南設廠生產，最後卻仍不敵市場衰退關廠。

市政府勞動局表示，4月29日接獲德昌皮革大量解僱計畫，經派員入廠訪視了解，該廠是以業務緊縮因素結束營業，預定6月30日前依勞基法規定，分批解僱全廠150名員工，該局將協助資方、勞工協商，協助勞工申請失業給付及後續就業轉介服務。

桃園市議員徐其萬說，德昌皮革廠平時在大園，會配合參與地方敦親睦鄰活動，聽到是受景氣不好影響，才會結束經營、資遣員工，由於員工大都是大園在地人，希望德昌皮革按照勞基法規定走，優待員工，初步了解該廠結束後朝售或租的方向處理。