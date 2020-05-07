莫內畫作餅乾禮盒 討好文青媽媽

母親節不想出去吃大餐，在家陪媽媽喝杯下午茶也是不錯的選擇，LT法國布列塔尼餅乾特別推出法國印象派畫家「莫內」及「雷諾瓦」知名畫作系列，為餅乾添加了法國藝術風情，母親節可以一邊品味法式餅乾，一邊欣賞名家畫作，度過悠閒的午後時光。

兩款畫作分別為「克勞德 莫內」所繪的「睡蓮池上的拱橋」，在一片綠意盎然中 ，有一池美麗的睡蓮，搭配池上的日式拱橋讓人心曠神怡；以及「雷諾瓦」所繪「煎餅磨坊的舞會」，在一座沐浴著午後陽光的廣場，一群人歡欣雀躍的跳舞、談天，讓人心情也跟著愉悅開朗了起來。

禮盒內有微甜酥塔、原味薄餅、層酥蛋捲，餅乾吃完後，盒子無論當成擺飾或收納都非常適合。

想要禮物有熱鬧豐盛感覺，還有禮籃型的溫馨禮盒可供選擇，粉色皮籃內含睡蓮池上的拱橋餅乾禮盒、法式太妃糖、法式瑪德蓮，可以和媽媽一起來一個悠閒又優雅的午茶時光，點心吃完以後，盒子及皮籃也可以用來收納和儲物是既特別又環保的禮物。