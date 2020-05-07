快訊

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

莫內畫作餅乾禮盒 討好文青媽媽

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
法式餅乾今年母親節推出法國印象派大師畫作禮盒。圖/LT法國布列塔尼餅乾提供
法式餅乾今年母親節推出法國印象派大師畫作禮盒。圖/LT法國布列塔尼餅乾提供

母親節不想出去吃大餐，在家陪媽媽喝杯下午茶也是不錯的選擇，LT法國布列塔尼餅乾特別推出法國印象派畫家「莫內」及「雷諾瓦」知名畫作系列，為餅乾添加了法國藝術風情，母親節可以一邊品味法式餅乾，一邊欣賞名家畫作，度過悠閒的午後時光。

兩款畫作分別為「克勞德 莫內」所繪的「睡蓮池上的拱橋」，在一片綠意盎然中 ，有一池美麗的睡蓮，搭配池上的日式拱橋讓人心曠神怡；以及「雷諾瓦」所繪「煎餅磨坊的舞會」，在一座沐浴著午後陽光的廣場，一群人歡欣雀躍的跳舞、談天，讓人心情也跟著愉悅開朗了起來。

禮盒內有微甜酥塔、原味薄餅、層酥蛋捲，餅乾吃完後，盒子無論當成擺飾或收納都非常適合。

想要禮物有熱鬧豐盛感覺，還有禮籃型的溫馨禮盒可供選擇，粉色皮籃內含睡蓮池上的拱橋餅乾禮盒、法式太妃糖、法式瑪德蓮，可以和媽媽一起來一個悠閒又優雅的午茶時光，點心吃完以後，盒子及皮籃也可以用來收納和儲物是既特別又環保的禮物。

法國 母親節 下午茶

延伸閱讀

母親節前夕 六福村疣豬、狐獴、四角羊新生兒接續報到

陳艾琳2婚後第一次過母親節 對小豬約P沒好話

法研究：新型冠狀病毒 可能1月或2月初境內傳播

將近兩個月的居家令讓人胖？法國人平均增胖2.5公斤

相關新聞

桃園41年德昌皮革驚傳關廠 6月底前大量解僱150人

桃園市大園工業區成立41年的德昌皮革製品公司，不敵皮革市場景氣衰退，決定關廠結束生產，最近正式向桃園市政府勞動局申請大量...

受疫情衝擊 公主遊輪號宣布延長暫停全球船隊營運

受到新冠肺炎影響，全球各地港口關閉，公主遊輪日前才剛宣布延長暫停全球船隊營運直至6月30日，今再宣布持續延長暫停全球船隊...

網傳加油站再度遭駭 中油：逐站檢測並非斷油

網傳台灣中油公司再次遭到惡意程式攻擊，加油站不能正常發油，中油澄清，為內部強化資安重新檢測電腦，民眾可能正好遇到電腦暫停...

莫內畫作餅乾禮盒 討好文青媽媽

母親節不想出去吃大餐，在家陪媽媽喝杯下午茶也是不錯的選擇，LT法國布列塔尼餅乾特別推出法國印象派畫家「莫內」及「雷諾瓦」...

如興導入「冷轉印」牛仔褲製程 號稱生產周期縮短一半

牛仔褲代工大廠如興（4414）今天舉行新聞發布會，宣布與新創公司NTX合作，導入全新的「冷轉印」製程技術，號稱可大幅縮短...

桃捷運量銳減爭中央紓困 議員批：公股公司沒骨氣

受疫情影響，機場出入境旅客銳減加上中央禁止返台旅客不得搭大眾運輸工具，機場捷運運量慘跌近6成，每月票箱收入短收1億元，桃...

台欣生技生醫園區新廠 今日開工

醫療器材廠台欣生技今（7）日舉行新廠開工典禮，新廠將全面導入自動化、智能化、節能化，持續以電極元件的電化學及光學平台，發...

旅遊史上最高CP值包車服務 e-go挑戰1,000車次大關

母親節快到了，如何在孝敬偉大母親與防範新冠肺炎疫情之間取得平衡？e-go台灣租車旅遊集團即日起再推出「高級商務車到府接送...

調降租金釋利多 北市精華區都更案重新招商

由國家住宅及都市更新中心主導的台北市信義區兒福B1-2案，於去（2019）年流標未能招商成功，經傾聽各方意見檢討招商定位...

36歲「元盛生醫」CEO陳威宇 憑什麼驚豔LVMH集團？

陳威宇，36歲的「元盛生醫」CEO，憑什麼驚豔LVMH集團？以保養新品牌iCi en orbite「新轉肌」登上巴黎時尚...

凌越生醫與台大合作開發新冠病毒抗體快篩 月產40萬劑

凌越生醫與台大合作開發新冠病毒抗體快篩月產40萬劑 ，凌越生醫董事長陳作範表示，新型冠狀病毒抗體快篩試劑從產品的關鍵原料...

中油、台塑資安亮紅燈！靠防毒軟體還不夠 專家揭3大常見漏洞

台灣指標性企業中油、台塑、力成在48小時內，相繼傳出遭惡意軟體攻擊，儘管無法證實三起資安攻擊背後的關聯，但可以確定的是，台灣企業在這場「沒有煙硝的戰爭」中，軍備仍不齊全。

熱門新聞

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

想要政院1萬元紓困 民眾：我寧願不要1500元補助

拚拿1萬 大家搶賣玉蘭花…花價大漲了

萬元擴大紓困 侯友宜重申：一張身分證我們就收

影／紓困之亂蘇貞昌兩度致歉 宣布中央審核、基層免責

影／中年男申請擴大紓困補助未過 竟拿起原子筆企圖刺頸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。