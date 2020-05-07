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遞延訂單貢獻 化妝品製造廠太和4月營收年增22.57％

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

全球化妝品製造廠太和生技集團(4136)於今(7)日公布2020年4月合併營收達7,016萬元，遞延訂單順利出貨貢獻，推升單月營收繳出月增80.54％、年增22.57％。累計2020年1至4月合併營收達2.03億元，較去年同期減少8.95％。太和認為，公司在疫情嚴重影響下和時間超過將近一個月的情況，仍然交出較突出的成績。

太和表示，雖疫情短期影響全球經濟貿易、物流運輸，但在主要中國本土化妝品牌之客戶為搶占疫情後美妝需求崛起的市場商機，已自3月中下旬陸續開始正式恢復營運後，拉貨力道也隨之逐步增溫，創造4月來自內銷客戶營收比重較去年同期46.9％提升至83.7％，亦是墊高集團4月營收遞出今年新高的主要原因。

目前太和-KY上海廠產能稼動率保持4成以上水準，加上即將迎來的夏季彩妝，包括多色彩妝盤、石頭烤粉、螺旋口紅、3D立體雕花口紅、3D立體腮紅等需求及詢問度也有大幅明顯提升，整體訂單能見度已長達3個月，太和-KY以期隨著市場和客戶需求持續增加，創造集團今年整體營運有很大的機會逆勢繳出優於市場的成長力道。

根據中國國家統計局公布的國民經濟數據顯示，2020年首季化妝品類零售總額年減13.2％，雖消費表現低迷，但3月份化妝品的零售表現已明顯較前2月年減率逐步收窄，且在網路購物盛行的帶動下，拉升化妝品市場規模，創造彩妝供應鏈良好的業務開拓空間。

展望2020年上半年，太和-KY致力於提升集團整體營運為首要目標，積極優化線上線下客戶結構、不斷提升彩妝開發工藝技術、擴大策略合作夥伴機會等重要策略，搶食高速成長的中國美妝市場龐大需求，隨著越來越多中國本土知名化妝品線上線下品牌客戶以及國際知名彩妝品牌的訂單加入，將進一步快速提升太和-KY在中國化妝品市場的占有率，有機會推進集團整體營運恢復過往水準表現的亮麗成績。

營收 疫情

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