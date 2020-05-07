正成長目標破功 儒鴻Q1每股賺2.54元創三年新低
紡織股王儒鴻（1476）今（7）日公布第1季財報，營收60.1億元，年減3.7%；毛利率25.91%，比去年同期掉1.77個百分點；稅後純益6.96億元，也較去年縮水22.6%，換算每股稅後純益2.54元，創下近三年來的單季獲利新低。
面對新冠肺炎疫情橫掃，儒鴻董事長洪鎮海從年初的非常樂觀，轉為後勢還要再觀察。但是洪鎮海原本對於上半年營運維持正成長仍信心滿滿，不過今天公布的第1季財報，營收、獲利雙跌，略低於法人預期，加上現在疫情已經蔓延到歐美，衝擊消費面，儒鴻第2季恐面臨更大逆風。法人認為，儒鴻今年上半年要維持正成長的目標恐破功。
儒鴻主管坦承，現在疫情吹到歐美，當地許多國家實體店都不開，民眾沒有消費，很難不受影響。因應訂單減少，儒鴻最近已經先從外包廠下手，降低外包產能比重，從原先35％至40%，降到兩成左右。
至於下半年度的秋冬訂單，洪鎮海先前表示與客戶陸續洽談中，4月底、5月初會明朗，儒鴻下周一將舉行線上法說會，屆時可望有更進一步說明。
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