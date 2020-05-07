閎康4月營收2.42億元 創歷史次高
半導體檢測大廠閎康（3587）公布4月營收為新台幣2.42億元，創歷史次高，較去年同期成長20.78%，月增2.58%，累積前4月營收9.19億元，較去年同期成長21.90%。
閎康表示，4月營收成長主因中國復工後，受物流影響而遞延之專案追趕進度。閎康同步公布第1季季報，營收為新台幣6.77億元，年增22.31%，毛利率26.84%，稅後純益0.69億元，每股稅後純益1.11元，較去年同期每股稅後純益 0.96元相比，成長15.63%。
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