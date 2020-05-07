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悶壞了想進場看棒球嗎？ 快刷棒球聯名卡搶7折票

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
明天中午12:00起，只要會員持兆豐「統一7-ELEVEN獅聯名卡」，即可以7折價透過ibon線上購票系統優先搶票，而非會員者只要持「統一7-ELEVEN獅聯名卡」，也可在5/9 (六) 中午12:00起透過ibon線上購票，同時享有7折優惠。圖／兆豐銀行提供
明天中午12:00起，只要會員持兆豐「統一7-ELEVEN獅聯名卡」，即可以7折價透過ibon線上購票系統優先搶票，而非會員者只要持「統一7-ELEVEN獅聯名卡」，也可在5/9 (六) 中午12:00起透過ibon線上購票，同時享有7折優惠。圖／兆豐銀行提供

台灣防疫得宜，中華職棒獨步全球，宣布明（5/8）天起將成為全世界第一個開放千名球迷入場觀賽的職業賽事，其中統一獅球團所屬聯名卡也趁勢推出超值VIP購票禮遇。

明天中午12:00起，只要會員持兆豐「統一7-ELEVEN獅聯名卡」，即可以7折價透過ibon線上購票系統優先搶票，而非會員者只要持「統一7-ELEVEN獅聯名卡」，也可在5/9 (六) 中午12:00起透過ibon線上購票，同時享有7折優惠。每場統一獅主場賽事將提供總計120張票供卡友優先搶購，讓民眾能以超值價直接現場感受久違的緊張賽事。

中華職棒先於四月十一日 成為全球唯一開打的職業運動，在中央疫情指揮中心許可之下，更進一步開放千名球迷入場觀賽，無疑是對球員們的一大激勵。

統一獅立即與聯名卡發卡行兆豐銀行聯袂合作，推出專為卡友規劃的優先購票禮遇，不僅祭出7折優惠，現場前30名球迷還可獲贈兆豐銀行特地提供的台灣製「茶樹精油乾洗手2入組」，凡當天開打前90分鐘內，持「統一7-ELEVEN獅聯名卡」與ibon 預售票券，至會員卡服務處即可免費兌換。

兆豐銀行與統一7-ELEVEN 獅於 2019 開啟合作夥伴關係、發行聯名卡，不僅隨賽事連動、提供贏球當天紅利3倍送優惠，所提供的首刷禮-猛獅萬用旅行包或OPEN POINT 12萬點也極受球迷喜愛，加上 icash2.0 功能可於統一超商消費獲得 OPEN POINT 點數，進而兌換指定產品，更讓聯名卡優惠凌駕單純賽事回饋，與球迷生活緊密結合。

兆豐統一獅聯名卡上市至今一年多，發行量超過2萬張，今年將朝3萬張邁進。

兆豐銀行 聯名卡 統一獅

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