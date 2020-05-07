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申請紓困跑3趟婦人淚訴 桃園區長：准了2萬紓困金
政府急難紓困金補助1萬元申請亂象，桃園市63歲蔡姓婦人今天上午前往桃園區公所申請萬元紓困金補助，淚泣「我來辦了2次還沒辦好，申請好了，還要我來辦」。她隨後在區公所完成送件申請，桃園區區長陳玉明今天下午說，中央簡化用身分證、簽切結書即可，蔡姓婦人送件，區公所受理申請了，符合2萬元紓困金補助，還幫忙辦理中低收入戶補助。
蔡姓婦人帶著員工職務證明書等一疊文件，第3次前往桃園區公所申辦萬元紓困金，悲從中來現場頻頻拭淚，區長陳玉明聽到後十分關切有無送件，得知區公所已受理送件才放心，陳玉明說，前天申請紓困金作業要5、6個證明，昨天簡化只要拿身分證、簽切結書即可，蔡婦送件申請符合補助2萬元紓困金，蔡婦因薪資低、無其他收入，要撫養101歲母親，符合中低收戶申請資格，區公所也幫她增加辦理中低收入補助，以後每月可補助。
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