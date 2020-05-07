申請紓困跑3趟婦人淚訴 桃園區長：准了2萬紓困金

台灣指標性企業中油、台塑、力成在48小時內，相繼傳出遭惡意軟體攻擊，儘管無法證實三起資安攻擊背後的關聯，但可以確定的是，台灣企業在這場「沒有煙硝的戰爭」中，軍備仍不齊全。

2020-05-07 10:49