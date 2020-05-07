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大陸餐飲市場衝擊 王品首季每股虧損1.98元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

王品（2727）今（7）日召開董事會，通過第1季財報，單季稅後虧損1.49億元，每股稅後虧損1.98元。王品表示，大陸事業群因門店配合各地政府延遲復工政策、彈性調整營業時間、或延後開業，是造成單季虧損主因。

王品表示，大陸疫情影響經濟動能，使單季出現虧損，但是隨著大陸宣布疫情漸進平穩，從中央到地方政府出台許多經濟政策，鼓勵民間消費，商場推出各項優惠措施、優惠券，加大推動消費力道，各地民眾出門消費的信心和意願大幅增長，帶動經濟復甦動能。以剛結束的「五一長假」來看，王品集團大陸事業群的表現，都高於大陸餐飲業平均水準，仍對未來的營運狀況，保持審慎樂觀、向上漸好的看法。

王品同時公布4月份營收為8.6億元，月增13.3%，其中，台灣事業群維持6.1億元，微幅衰退0.52%；大陸事業群持續回溫，4月營收2.5億元，月增70.74%。王品表示，台灣事業群在4月中推出外送服務，累計至4月底止，外送營收貢獻超過1,800萬元，且外送金額逐日上升。此外，目前5月母親節聚餐效應帶動，假日訂位已達9成。在疫情趨緩、維持個人防疫習慣的情況下，民眾外出用餐的狀況逐漸浮現。

王品集團以「品牌優先、現金為王」的策略，來面對疫情挑戰，從資產負債表來看，王品集團三項現金資產部位達30.94億元，有資金實力因應疫情變局。此外，台灣連續25天沒有本土新增個案，對王品集團和餐飲、旅遊業都是正面效應。

王品集團 疫情

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