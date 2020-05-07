王品首季每股淨損1.98元 五年來首見

王品（2727）今（7）日召開董事會通過首季財報，因新冠疫情衝擊，該公司首季稅虧損1.49億元，每股淨損1.98元，是2015年下半年以來，單季首見虧損。

王品表示，但是隨著大陸宣布疫情漸進平穩，從中央到地方政府出台許多經濟政策，鼓勵民間消費，商場推出各項優惠措施、優惠券，加大推動消費力道，各地民眾出門消費的信心和意願大幅增長，帶動經濟復甦動能。

以剛結束的「五一長假」來看，王品指出，大陸事業群的表現，都高於大陸餐飲業平均水準，我們仍對未來的營運狀況，保持審慎樂觀、向上漸好的看法。

王品今年首季合併營收29.6億元，較去年同期減少29.8%。雖受到新冠肺炎疫情衝擊，但台灣事業群領先業界、率先啟動「安心專案」，以高規格的防疫措施，確保用餐環境安全，獲得消費者信賴，營業額約24億元，較去年同期微減。大陸事業群因門店配合各地政府延遲復工政策、彈性調整營業時間、或延後開業，首季營業額5.7億元，年減68.8%。

王品同時公布4月自結營收為8.64億元，年減28.2%，但較3月增加逾13%，前四月營收約38.23億元，年減29.4%。其中，台灣事業群營收約6.1億元；大陸事業群持續回溫，4月營收2.5億元。

王品說，台灣事業群在4月17日推出外送服務，累計至4月30止，外送營收超過1,800萬元，且外送金額逐日上升，在4月先後面對「春假國家級警示」、「敦睦艦隊疫情」的最嚴峻狀況下，王品台灣事業群仍繳出不錯的營收成績單。

展望本季，王品指出，在5月母親節聚餐效應帶動，假日訂位已達九成。在疫情趨緩、維持個人防疫習慣的情況下，民眾外出用餐的狀況逐漸浮現。