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防疫停工重傷害 年興4月營收大縮水78%創歷史新低

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

牛仔布及成衣大廠年興（1451）受到新冠肺炎疫情重擊，合計占公司六成營收的賴索托與墨西哥等兩大生產基地因為防疫關係，同時面臨停工命運，年興今（７）日公布4月營收僅1.4億元，較3月跳水重跌77%，比起去年同期也大幅縮水78%，創下單月營收歷史新低。

累積年興今年前4月營收20.14億元，年減26.4%。由於賴索托和墨西哥都已經再次宣布延後復工時間，賴索托拖至5月5日復工，墨西哥更是要到6月1日才復工，而且會不會再延還不知道，年興5月營運仍然將面臨空前苦戰，第2季整體財報不樂觀。

年興最近已經採取一連串的緊急措施，包括上月底董事會決議修正股利分派案，原本每股擬派發現金股息0.6元，改為不配發，保留銀彈以過冬。另外年興也宣布高層人事異動，由總經理蔡樹軒接掌董座，全力穩住陣腳。

賴索托和墨西哥為年興最重要的兩大生產基地，其中墨西哥廠主要負責牛仔布，月產能180萬碼，占公司營收比重25%，主要就近供應北美市場的需求；賴索托廠則包含3座牛仔成衣廠、月產能126萬件，1座牛仔布廠、月產能140萬碼，和1座紡紗廠，月產能600噸，合計賴索托廠區占年興營收比重高達35%。兩大生產基地同時暫停生產，對年興營運造成重傷害。

營收 墨西哥

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