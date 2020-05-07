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如興導入「冷轉印」牛仔褲製程 號稱生產周期縮短一半

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
牛仔褲代工大廠如興董事長陳仕修(右2)宣布與新創公司NTX合作，導入全新的「冷轉印」丹寧牛仔新製程。（記者曾仁凱／攝影）
牛仔褲代工大廠如興董事長陳仕修(右2)宣布與新創公司NTX合作，導入全新的「冷轉印」丹寧牛仔新製程。（記者曾仁凱／攝影）

牛仔褲代工大廠如興（4414）今天舉行新聞發布會，宣布與新創公司NTX合作，導入全新的「冷轉印」製程技術，號稱可大幅縮短牛仔褲的生產周期多達60天以上，而且可省下高達93%的用水，兼顧經濟與環保，已經有客戶表達興趣有意採用。

如興董事長陳仕修表示，交期長、成本高和環保議題，一直是牛仔丹寧產業的三大痛點，因為牛仔褲的生產過程，需要運用大量的水洗和化學印染過程。此次如興選擇與NTX合作，導新全新的「冷轉印」製程技術，有點像是印表機一樣的概念，製程非常穩定、乾淨，而且對於顏色定義非常精準。

比起傳統牛仔褲製程，冷轉印的生產周期可從原本的120-140天，大幅縮短到60天，等於省下一半以上的時間，這有助於客戶提高營運資金效率，降低成本、提高品質、縮短交期。而且從原料到成品，可省下93%的用水，這也呼應環保永續的紡織業新趨勢。

NTX為兩岸團隊合作的新創公司，2000年才成立，專門從事紡織數位冷轉印與染色技術，擁有70多項發明與應用專利。如興除了將導入NTX技術，公司董事會也已經通過，未來將與NTX成立合資公司，未來同業如果要導入相關技術，都必須透過合資公司。

陳仕修說，如興確定今年內會導入冷轉印技術到產線製程中，而且也已經向客戶推廣，已有多家客戶表達興趣有意採用。至於導入進度？陳仕修坦承現在因為疫情的關係，暫時沒辦法估算，還是要等疫情緩和才會比較明朗。

面對新冠肺炎疫情橫掃，如興今年第1季營收39.05億元，比去年同期逆勢成長18.8%，表現逆風高飛。不過陳仕修說，重點還是要看消費面，因為第1季疫情主要在大陸和亞洲，主力消費市場歐美並沒有Lockdown（封城）。但現在輪到歐美開始管制，沒有人消費，實體店面都關閉，對於公司第2季及下半年的營運，目前都偏向保守，不敢樂觀。

如興 疫情

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