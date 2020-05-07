LINE社群上線！新功能可設管理員、一次讓5000人群聊
為提供台灣用戶更多切合使用需求的溝通方式，LINE今（7）日預告，繼日本、韓國、泰國、印尼市場之後，今年台灣也將在LINE通訊軟體的免費溝通功能中，新增「LINE社群」（LINE OpenChat）。
「LINE社群」的介面與用戶熟悉的「群組」相似，但功能定位不同，「LINE社群」是公開的「網路聊天室」，讓用戶之間可以基於共同興趣或話題來交流。「LINE社群」還有管理員與最多支援五千人即時群聊等，滿足更多溝通需求的新功能。
為謹慎觀察用戶使用情況並持續優化功能細節，「LINE社群」在正式上線前，將透過「試營運」逐步增加體驗用戶人數。試營運第一階段將自2020年5月13日開始，由LINE指定管理員邀請少部分用戶測試，緊接著預計6月下旬將開放全台用戶體驗。
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