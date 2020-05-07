桃捷運量銳減爭中央紓困 議員批：公股公司沒骨氣

受疫情影響，機場出入境旅客銳減加上中央禁止返台旅客不得搭大眾運輸工具，機場捷運運量慘跌近6成，每月票箱收入短收1億元，桃園捷運公司近來爭取納入中央紓困；市議員黃敬平今天在議會批評，桃捷身為官股公司應自負盈虧，不該沒骨氣當伸手牌。桃捷回應，主要票箱收入來源為機場出入境旅客，明天會北上向交通部說明。

黃敬平說，桃園捷運公司上月底發新聞稿，指4月運量相較去年同期下滑58%，以機場航廈站而言，票箱收入2月以來短收1.75億元，希望政院將機場捷運納入紓困對象，他看了覺得桃園捷運真沒骨氣，「一家公股公司做生意虧錢，就立刻當伸手牌，向中央補助」，回顧前年桃捷說有盈餘，就立刻大方調降票價10元，是何等意氣風發，如今風水輪流轉，反向中央「搖尾乞憐」真是情何以堪。

市長鄭文燦強調，當時調降票價是為帶動運量，至於機場捷運主要客群來自桃園國際機場，因機場旅客從13萬人次下滑不到1千人，機捷運量當然銳減，因此希望爭取中央紓困，並說「紓困並非紓困市府」，因目前機捷資產尚未移轉市府，仍屬由桃捷公司委託營運階段，考量中央紓困範圍正逐漸擴大中，但地方捷運系統部分尚未納入，「若中央最後決定地方捷運系統都不納入紓困，我們也接受」。

「桃捷向中央爭取紓困，這決策是誰決定的？」黃敬平認為，先前交通部已經一口回絕桃捷的爭取紓困案，明白表示紓困補助方案以民間業主為主，捷運屬於地方自治事項，希望地方政府尋自己的預算救急，這樣的說法是直接打臉桃捷，也不給鄭市長面子，同時重重傷害桃園市民的尊嚴，也讓監督市政的市議員不是滋味。

桃捷公司總經理蒲鶴章出席議會答詢，他強調，機捷票箱收入短收，不僅是受機場旅運人次影響，也是為了配合中央防疫政策，禁止須居家檢疫者入境後搭乘大眾交通工具措施，因此希望中央紓困補貼，桃捷沒有預設額度，明天交通部將開會，桃捷公司會北上說明，並積極向交通部爭取相關補貼。

桃園捷運公司指出，經濟部因應新冠肺炎疫情推出艱困事業水電費減免政策，依據辦法內容，桃捷符合營業額衰退達50%的艱困企業，但須由中央目的事業主管機關認定，將請交通部認定是否適用，若符合申請，預期桃捷公司每月可省下約800萬元電費，鄭文燦表示，包括票箱收入短收、增購防疫物資等費用，市府也將協助桃捷公司積極向交通部申請補助。