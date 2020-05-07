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觀光飯店首季獲利大減 龍頭晶華也腰斬

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導

晶華酒店（2707）今（7）日召開董事會通過首季財報，首季稅後純益約1.47億元，較去年同期的2.99億元，減少1.52億元，年減50.8%， 每股稅後純益（EPS）為1.16元，比去年同期的2.37元減少1.21元。

晶華表示，首季營運動能比去年同期減少，主要係受到新冠疫情的影響，全球商務旅遊中斷、韓國及日本疫情升高， 另餐飲也因政府推動社交距離，大型宴會如春酒及喜宴延期或取消、導致營業收入缩減。惟子公司太魯閣晶英與達美樂營收增加，以及Silks Global因海外Regent權利金及回收應收帳款獲利提高。

雖然首季因受到疫情衝擊導致營收減少，但晶華表示，該集團的業績表現在全台觀光業界依舊保持領先地位。主要原因是旗下各酒店於年初即全面啟動嚴密的防疫措施，針對客房與公共區域、以醫療級的紫外線燈和專業消毒劑加強清潔，台北晶華酒店還設置有全台飯店內最具規模的「食安實驗室」，經層層把關後美食才能上桌，進一步保障食物安全及食客健康。

不過晶華也強調，該公司首季的平均住房率為44%，高於台北市五星級飯店的平均住房率34.9%。

此外，並預見市場需求、推出各項因應的住房餐飲行銷活動，讓消費者能各憑所好、安心舒適的享受五星級設施與服務，進一步鞏固市場占有率。台北晶華酒店在四月份加碼推出入住期間可以大啖自助餐點的「一泊六食」住房優惠，更整合集團資源優勢主打「買台北‧送礁溪」雙享假期，除了能以超值價格一次體驗台北晶華與晶泉丰旅兩家頂級酒店，還可享受美味的爐烤肋眼牛排大餐，造成市場熱烈迴響。

隨著五月份母親節檔期來臨，台北晶華酒店特別規劃出多款別出心裁的過節方案，包括「母親節闔家外帶美饌」以及每房6,600元加贈沐蘭SPA療程的住房優惠等，更成立專屬的「美食快熱送車隊」確實管控外送服務的安全與流程品質。

另外，位於晶華酒店20樓的沐蘭SPA也率先結合來自美國矽谷的「問止中醫」，導入AI人工智慧漢方諮詢服務，運用人工智慧以及大數據演算技術系統，依照消費者的體質狀況，提供適當的紓緩芳香療程及養生草本茶包與沐浴草包。同時，晶華亦積極配合觀光局指導的人才轉型培育計畫，以持續提升品牌優質形象。

晶華 疫情

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