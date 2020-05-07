亞洲生技大會7/22如期舉辦 全新實體在線接軌國際

台灣生物產業協會與全球BIO生技協會今（7）日共同宣布，2020亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2020）將於7月22日如期舉辦，以全新「實體在線」（Online + Live）模式盛大舉辦。

這將是疫情期間亞洲第一個全球性的大型生技國際會議，預期將吸引全球600家公司超過2000位專業人士參與，並促成3,500場媒合，及時為許多因疫情而動彈不得的生技醫藥産業，提供尋求國際伙伴、洽談合作及授權募資的機會。

籌委會主席李鍾熙表示，今年的主題是「危難中找尋生機」（Finding Cures in the Crisis）。他表示，縱使疫情嚴峻，生技產業仍要努力經營下去；越是隔離封城，越要走出去洽談合作和募資；更何況在面對疫情的危難時，全球生技醫藥的共同合作益加重要。籌委會決定亞洲生技大會如期在7月22日至26日舉行，並以實體活動加線上的全新「實體在線」方式接軌國際。

行政院副院長陳其邁特別出席致詞，他表示亞洲生技大會是台灣生技產業與國際鏈結的最佳機會，特別是在防疫期間，不論是檢測、醫材、疫苗及藥品的研發能量，都期望藉今年活動，讓世界看見台灣防疫亮點。全球BIO 生技協會執行長葛林伍德（Greenwood）也親自錄製一段影片，表達對亞洲生技大會的全力支持及對台灣的肯定。

衛福部陳時中部長及經濟部沈榮津部長雖無法親自出席，亦分別以影片表達對亞洲生技大會的支持，並邀請全球生技專業人士踴躍參加。科技部次長謝達斌提到，非常期待台灣學研界與產業合作的科研成果能在展會中被看見。

亞洲生技大會主要活動包含線上加實體的論壇與展覽、全球24小時商機媒合、線上公司展望說明會等。大會將同步舉辦現場開幕及頒獎典禮等活動，如疫情緩和且展覽館開放，亦將做好防疫措施，舉行現場實體生技展。大會預期以此實體在缐的新模式，吸引更好的講者及全球生技專業人士參與。此外，今年特別新增免費線上生技醫療教育節目，讓更多人有機會參與。

值得一提的是，去年創造了超過2,000場國際媒合機會的一對一商機媒合，今年透過全球線上24小時無時間地域限制、且跨平台的特性，將會吸引更多國外公司及投資人參與。線上公司展望說明會也將向全球開放，讓優質生技公司躍上國際舞台。另外，生動活潑的線上展覽，不但可增加公司或機構的持續能見度，也提供了展出者與參觀者互動、交換名片、即時形成洽商群組、自由加入聊天室、及可攜式資訊收集等優點。

在論壇議題方面，將涵蓋全球抗疫（Combating Pandemic）、先進療法（Advanced Therapies）、精準醫療（Precision Medicine）、 數位醫療（Digital Health）、及投資與區域合作（Investment & Collaboration）等五大重要領域。其中全球抗疫專題，將邀請世界衞生組織（WHO）代表與全球及亞洲抗疫專家，共同分享經驗並討論防疫的未來，包括檢驗、藥物及疫苗開發之最新進展等。

國際講者包括默克（Merck）藥廠資深副總裁Andree Blaukat、Moderna公司執行長Stephane Barcelona、阿斯特捷利康（Astra Zeneca）藥廠資深副總裁Herron Wu、史丹福全球衛生學院資深副院長 Michele Barry、諾貝爾獎得主Jim Allison及諾華藥廠高階主管 Shahram Ebadollahi等均在講者邀請行列。

此外還有多位全球知名的講者，如精準醫療領導公司Grail 執行長Hans Bishop、Hubrecht Institute 的Hans Clevers、哈佛大學醫學院教授 David Liu、IQVIA 執行長 Ari Bousbid、日本Fujitsu 的AI Head Hirofumi Nagai等。在投資專家方面，包括了黑石集團執行長Stephen Schwarzman、Cobro Venture Todd Kaloudis、及Morgan Stanley、J &J、Locust Works等新創及投資高階主管，活動精彩可期。

大會籌備會主席李鍾熙表示，期待七月透過實體在線舉行的亞洲生技大會，能藉此防疫時機及亮點，協助台灣生技產業擴大國際合作，進入全球市場，帶動生技產業更快速的發展。大會各項活動目前已開放註冊，歡迎至大會網站報名www.bioasiataiwan.com。