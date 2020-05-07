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套泳圈難脫身、乾性溺水 成孩童戲水隱藏危機

台欣生技生醫園區新廠 今日開工

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
醫療器材廠台欣生技今（7）日在竹科生醫園區舉行新廠開工典禮。 圖／竹縣府提供
醫療器材廠台欣生技今（7）日在竹科生醫園區舉行新廠開工典禮。 圖／竹縣府提供

醫療器材廠台欣生技今（7）日舉行新廠開工典禮，新廠將全面導入自動化、智能化、節能化，持續以電極元件的電化學及光學平台，發展下一代單點量測及連續量測的體外檢測儀器及材料，結合醫療體系專科的應用及合作，利用回饋式智能與個人化的大數據，達到精準醫療的目的。

台欣生物科技於1999年成立，營運總部設於新竹科學園區的竹南園區，開發的高階血糖檢測系統產品已獲衛福部食品藥物管理署、美國FDA、歐盟CE等國家及地區主管機關的產品上市許可，於全世界超過40個國家銷售；其自主研發的電極元件電化學平台及寬血容比偵測演算法，獲得美國、台灣、中國等多國專利，並陸續導入產品設計及生產，此外，專為連續量測生理訊號模組的貼心設計，更榮獲國際指標性產品設計獎—德國紅點設計大獎，以及日本的GOOD DESIGN等獎項殊榮，實為「科技始終來自於人性」的最佳演繹。

在永續經營的理念下，台欣生物科技將品質與人才視為最重要的核心價值，在新竹生醫園區擴建新廠，以提供員工良好的工作環境為設計重點，並推動國際LEED與台灣EEWH綠建築雙認證，提高建築物使用資源的效率，降低建築對人體與自然環境的影響與傷害，營造員工與環境和諧融合的空間；預期擴廠完成後，不僅可以實現台欣生物科技人本關懷與環境保護的核心價值，更可以為生醫園區帶來新的動能，提升高階醫材產業競爭優勢，並培育國內醫療器材機電與生化整合人才，成為園區新亮點。

醫療器材廠台欣生技今（7）日在竹科生醫園區舉行新廠開工典禮。 圖／竹縣府提供
醫療器材廠台欣生技今（7）日在竹科生醫園區舉行新廠開工典禮。 圖／竹縣府提供
醫療器材廠台欣生技今（7）日在竹科生醫園區舉行新廠開工典禮。 圖／竹縣府提供
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