台欣生技生醫園區新廠 今日開工

醫療器材廠台欣生技今（7）日舉行新廠開工典禮，新廠將全面導入自動化、智能化、節能化，持續以電極元件的電化學及光學平台，發展下一代單點量測及連續量測的體外檢測儀器及材料，結合醫療體系專科的應用及合作，利用回饋式智能與個人化的大數據，達到精準醫療的目的。

台欣生物科技於1999年成立，營運總部設於新竹科學園區的竹南園區，開發的高階血糖檢測系統產品已獲衛福部食品藥物管理署、美國FDA、歐盟CE等國家及地區主管機關的產品上市許可，於全世界超過40個國家銷售；其自主研發的電極元件電化學平台及寬血容比偵測演算法，獲得美國、台灣、中國等多國專利，並陸續導入產品設計及生產，此外，專為連續量測生理訊號模組的貼心設計，更榮獲國際指標性產品設計獎—德國紅點設計大獎，以及日本的GOOD DESIGN等獎項殊榮，實為「科技始終來自於人性」的最佳演繹。