受疫情衝擊 公主遊輪號宣布延長暫停全球船隊營運

受到新冠肺炎影響，全球各地港口關閉，公主遊輪日前才剛宣布延長暫停全球船隊營運直至6月30日，今再宣布持續延長暫停全球船隊營運，其中以台灣基隆出發的盛世公主號暫停至7月底；全球航線部分，則是延長暫停營運到秋季；部分2020年餘留的夏季遊輪航程取消。

公主遊輪全球總裁珍‧斯瓦茲（Jan Swartz）表示，正當全球仍在努力恢復旅遊下，我們很遺憾地宣布，公主遊輪將延長暫停全球船隊營運並取消遊輪假期，造成忠實顧客的失望，我們深感歉意。鑑於目前諸多紛亂，許多航空公司限縮航班、知名港口關閉運作，對我們的工作團隊、旅行同業以及所造訪世界各地之相關行業從業人員生活上所造成的影響，這也使我們相當難過。

遊輪及海陸套裝航程部分，包括翡翠公主號、紅寶石公主號所有阿拉斯加航程，以及奇緣公主號、帝王公主號、星空公主號、皇冠公主號和海島公主號所有歐洲、橫跨大西洋航程都取消。

此外，加勒比公主號、星空公主號之所有夏季加勒比海、加拿大與新英格蘭航程，鑽石公主號從日本出發的夏季至秋季航程都取消。

公主遊輪號說，藍寶石公主號、碧海公主號的澳洲至8月航程，太平洋公主號夏威夷、法屬玻里尼西亞的秋季至11月航程也都取消。

台灣部分，盛世公主號7月從台灣基隆出發航程今年也確認取消，相關退費事宜請洽原報名旅行社。原訂7月12日出發的航程，將延至明年舉辦。

公主遊輪號表示，已向公主遊輪付清取消的上述飛航遊輪(Fly cruise) 航次款項，可選擇100%航程款項金額作為未來航程消費金，且額外致贈 25% 的的未來航程消費金。尚未付清全額取消的上述飛航遊輪(Fly cruise) 航次款項之賓客，公主遊輪將提供加倍訂金，也就是除了提供已付訂金相同金額的可退還之未來航程消費金外，還將致贈等值未來航程消費金，需於2022年5月1日前的航次中使用完畢。該贈送消費金不會高於原先購買的遊輪票價，但最少將獲得美金100元。

公主遊輪號表示，賓客也可以選擇另一方案，透過填寫線上表格申請全額退還所支付款項(無額外致贈未來航程消費金)，需於6月15日前完成表格填寫，不然將以可退還之未來航程消費金的方式處理。詳情可上公主遊輪浩官網查詢。