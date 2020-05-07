旅遊史上最高CP值包車服務 e-go挑戰1,000車次大關

母親節快到了，如何在孝敬偉大母親與防範新冠肺炎疫情之間取得平衡？e-go台灣租車旅遊集團即日起再推出「高級商務車到府接送遊台灣」超高CP值優惠方案，每人只要2,000或2,500元起，就可以最安心方式帶母親二天一夜遊台灣，預計將挑戰1,000車次大關，用實際行動為台灣拚觀光！

e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源是台中東勢客家人，他說，小時候家境不是很好，母親含辛茹苦將他帶大，因此，對他來說，母親節是一年當中最重要的日子。

今年遇到新冠疫情肆虐，包括他的公司在內，全台觀光業都受到非常大的衝擊，但只要想到母親再苦也要讓小孩子過好日子的那股毅力，他知道不能認輸，要帶著台灣觀光產業一起衝，讓大家今年母親節過得更有意義。

徐浩源表示，對很多中南部的媽媽、甚至是長輩來說，年紀大了很難有機會到台北旅遊，現在礙於疫情，意願就更低。

而透過高級商務車到府接送服務，不但免除舟車勞頓之苦，還可以降低運輸工具傳染風險，整體旅遊費用更是降到最低，尤其坐在「台灣門面」台北市雙層觀光巴士上欣賞景點，更是別有一番風味。

e-go台灣租車旅遊集團這次所推出的到府接送包車優惠方案，主要將台北至台中各地觀光資源進行整合，可分為「南客北送」與「北客南送」兩項輕旅行，只要有6至8人報團，就可分別以每人2,000或2,500元起超優惠價格客製化兩天一夜行程，價格已包含飯店、早餐、雙層觀光巴士、貓纜費用，以及四大商圈折扣。

以「南客北送」建議行程為例，第一天先到台北搭乘貓纜到指南宮、乘坐雙層觀光巴士暢遊四大商圈、晚上住宿洛碁飯店。

第二天前往新竹，一路暢遊仙草博物館、北埔老街慈天宮、天主堂窯烤麵包、峨眉十二寮休閒農場、十二寮大埤步道後回家，每人費用2,000元，彰化至嘉義以及台南至屏東發車則每人分別加200與400元。

至於「北客南送」建議行程，則是北部發車，前往苗栗卓蘭與台中東勢採果，再騎乘東豐自行車道、欣賞高美濕地的夕陽，晚上逛完具創意特色的逢甲夜市後，入住台中新幹線飯店。

第二天則是到南庄老街、峨眉湖大佛風景區、十二寮大埤桐花步道、十二寮休閒農場、峨眉鄉農會遊覽後回家，每人費用2,500元，另加贈臺北市雙層觀光巴士一次券，可擇日使用，同樣可享有四大商圈折扣優惠。

徐浩源說，新冠肺炎疫情當前，「安全」是最重要考量，除了在台北乘坐的雙層觀光巴士是「露天」以外，負責往返交通的3年內8人座福斯(VW)商務車，更是做到每天消毒清潔，加上自己組團的親友健康狀況最容易掌握，這些條件加起來，將可大大降低旅遊風險。