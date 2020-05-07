調降租金釋利多 北市精華區都更案重新招商

由國家住宅及都市更新中心主導的台北市信義區兒福B1-2案，於去（2019）年流標未能招商成功，經傾聽各方意見檢討招商定位後，於今（7）日重新公告受理申請，預計於8月4日申請截止。

這次招商不僅降低申請人門檻、得以協力廠商資格認定，也降低首期土地租金並延長權利金繳付期程；並提供公益設施的規劃構想供申請人參考，調和公益使用空間和未來產品規劃，創造共好的市場價值，發揮更大的經濟效益。

兒福B1-2基地位於忠孝東路五段275巷以東、虎林街120巷以南、松信路以西所圍之街廓，土地使用分區為第三種住宅區，基地面積2,717平方公尺，初步估算可興建地上13層、地下2層建物，產品定位為複合式出租住宅，納入通用設計，提供全齡友善的創新服務。

此案預計於今（2020）年5月21日上午10時於本中心舉辦招商說明會，會中將進一步說明本基地規劃構想，供潛在廠商參考。只是配合中央防疫措施，入場時將進行體溫量測，如有發燒情況將婉謝參與。

詳情可上國家住宅及都市更新中心官網都更招商專區及招商說明會報名專區，也歡迎有投資意願的廠商，親洽國家住宅及都市更新中心蔡規劃師(02)2100-6300#217。