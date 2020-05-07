36歲「元盛生醫」CEO陳威宇 憑什麼驚豔LVMH集團？

陳威宇，36歲的「元盛生醫」CEO，憑什麼驚豔LVMH集團？以保養新品牌iCi en orbite「新轉肌」登上巴黎時尚美妝舞台。

全球疫情漫延，封城令下，啟動人人自危的口罩防禦，彷如預演人類未來世界的情節，陳威宇也從自己的太空夢做發想，推出顛覆全球美妝界，以搭載AI的可攜式個人肌膚檢測儀，訴求可提供因時、因地、因人的量身客製化保養需求，重新定義了「客製化保養」的未來新趨勢。

陳威宇指出，iCi en orbite「新轉肌」首發產品，由一款小如一只粉餅盒的管理肌膚問題肌膚檢測儀為關鍵核心，搭配AI人工智慧的 iCi App，App經由藍芽連線，從 iCi肌膚檢測儀取得當天肌膚「含水量」、「黑色素」、「含氧量」、「皮脂」等即時膚況數據，在數秒內運用獨家AI肌膚模型與各種相關演算法分析出個人最佳化膚質，再即時調配出保養配方和劑量，以滿足當下皮膚所需的修護。

陳威宇表示，管理肌膚問題肌膚檢測儀「iCi en orbite」，可掌握肌膚底層生理狀態，與NASA正在進行的 Skin-B 太空皮膚狀態實驗計畫所使用的檢測儀器相比，精準度相當，不同於一般坊間僅利用拍照方式作為皮膚管理的表面記錄。

而其搭配使用的保養品，主要以修復訴求為主，採二管設計，一管主成份是玻尿酸，另一管則是合成角鯊烷。陳威宇指出，隨著iCi App的每日診斷，按1到7的刻度配方指示，即可為使用者調配出最適合當時膚質需求的保養配方比例。

陳威宇進一步指出，「元盛生醫」是以醫療器材起家，過去他還曾為外商高通無線通訊工程師，但他一直有個太空夢。

而iCi en orbite「新轉肌」不但申請了16項專利，而且一舉拿下LVMH集團主辦，堪稱美容界的奧斯卡Cosmetic 360「創新」和「品牌」獎，也讓陳威宇從科技業轉戰美妝界。

曾經夢想當太空人，好奇心強，始終熱愛科學，追求真相本質的「太空迷」陳威宇說，「希望有一天，太空人可以帶著我的保養品上太空。」

回想當時創業，為何會想開發「即時檢測膚質器」和「即時調配保養產品」？陳威宇表示，還真的是源於美國太空總署（NASA）。

陳威宇表示，後疫情時代，將形成新的消費潮流，為美妝市場帶來全新的保養體驗，新世代消費觀己來到感性訴求之外，必須兼具理性的見證。

保養新品牌「iCi en orbite」成功登上巴黎伸展台，最大的突圍，正是那可攜帶式，有如粉餅盒般大小的「肌膚檢測儀」，結合AI、大數據及物聯網，隨時隨地透過App檢測，掌握皮膚當下數據，可望成為全球最大的膚質數據平台之一，因此也吸引了全球美妝大廠雅詩蘭黛、歐舒丹等品牌關注，指定技術合作。