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香格里拉台南遠東員工一心抗疫 突圍航向新藍海

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導

疫情重創全球經濟，國內餐旅業也備受衝擊，面對嚴峻的挑戰，香格里拉台南遠東飯店快速因應，以新形態的營運策略刺激買氣，有效帶動營收表現，也肩負起保障員工安心就業的企業責任！

該飯店除了既有之中西式外帶單點、便當、家庭套餐與合菜的「三餐易帶購EASYGO」，另再開創「品香車」外賣麵包平臺服務，跳脫傳統來店消費模式，讓商品走出飯店，放大品牌能見度，更以銅板價策略和每天新鮮現做的五星品質，創造口碑效應，成功開闢新藍海市場，業績不斷攀高，到四月底更較去年同期陡升十倍以上成長，吸引大量團購以及各公司行號指名購買！

「越是艱困時刻，越要跳脫思維！」該飯店總經理周麗華表示，「逆境中，我們的業主遠東集團持續給予我們勉勵與支持，同業間也攜手合作培訓人才，同事間更是群策群力，要與飯店共度難關！」面對消費行為改變，飯店快速地將外帶服務進一步提升，依地緣關係分析潛在客群，再設計符合需求的產品與經營模式，經過不斷的嘗試及調整，以經濟實惠、不超過百元的價格帶，開發物超所值的麵包、甜食品項，讓以往屬於配角、卻可當做三餐主食的烘焙產品出頭，同時透過社群及口碑行銷，創造粉絲經濟，成績亮眼！

最激勵人心的是，因為外賣外送業務源源不絕，全體員工士氣大振，全都不分職務互相支援，讓飯店靈活調度人力前往生產線協助分類包裝，甚至許多後勤員工亦都主動申請接受客戶服務訓練，期能支援第一線的銷售作業。周總經理感謝同仁共體時艱，以新思維開創新業態，活化品牌形象，凝聚核心價值，為企業的永續經營奮戰不懈！

「宅經濟」已成為餐飲銷費主流，香格里拉台南遠東飯店擁有雄厚的各式料理廚師群及研發資源，在營養師與衛生經理嚴格把關食品衛生安全的前提下，積極開發外賣即食商品，更已投入冷藏宅配服務；今年母親節受疫情影響，飯店推出「外帶套餐合菜」，未來也將常態性推廣外帶服務。

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