達欣工程Ｑ1小衰 EPS 0.46元

達欣工程（2535）今（7）日公告第1季財報，稅後純益為1.39億元，年減12%；每股稅後純益（EPS）為0.46元，略遜於去年同期。

就本業來看，達欣工程第1季營業利益為2.17億元，年增42.31%；毛利率也從去年同期的11.72%提高至14.31%。

達欣工程今年初剛拿下半導體大廠房工程訂單，公司表示，目前手上在建工程未入帳金額約300億元，將挹注今明兩年營運。目前較大型在建工程包括水湳會展中心、南港機廠公共住宅統包、台中商銀辦公大樓等。

達欣工程表示，受惠台商回流效應，推升廠辦需求，工程項目將會是今年主要的營收來源。

至於不動產開發事業，在手有新北淡水「海洋都心」二期及三期、板橋「港子嘴段」、台北信義區吳興街，等多項建案，但分配比例不高，且完工時間多落在2022年，今年預期僅台北捷運中山站聯開案一案完工入帳，但因權配比例還在協商，公司未透露總銷金額及分配比例。

另外，達欣工程與味丹在越南胡志明市興建的住宅開發案「VISION」，一期去年已經完工，正在銷售，目前二期正施工中，預期案量約新台幣10億元。