信義兒福B1-2地上權案 今起重新公告招商

由國家住宅及都市更新中心主導的臺北市信義區兒福B1-2案，去年流標未能招商成功，經傾聽各方意見檢討招商定位後，今（7）日重新公告受理申請，預計於8月4日申請截止。

國家住都中心表示，本次招商不僅降低申請人門檻、得以協力廠商資格認定，也降低首期土地租金並延長權利金繳付期程；並提供公益設施的規劃構想供申請人參考，調和公益使用空間和未來產品規劃，創造共好的市場價值，發揮更大的經濟效益。

兒福B1-2基地位於忠孝東路五段275巷以東、虎林街120巷以南、松信路以西所圍之街廓，土地使用分區為第三種住宅區，基地面積2,717平方公尺，初步估算可興建地上13層、地下2層建物，產品定位為複合式出租住宅，納入通用設計，提供全齡友善的創新服務。

國家住都中心表示，此案預計今年5月21日上午10時舉辦招商說明會，會中將進一步說明本基地規劃構想，供潛在廠商參考。惟配合中央防疫措施，入場時將進行體溫量測，如有發燒情況將婉謝參與。