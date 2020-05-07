信義兒福B1-2地上權案 今起重新公告招商
由國家住宅及都市更新中心主導的臺北市信義區兒福B1-2案，去年流標未能招商成功，經傾聽各方意見檢討招商定位後，今（7）日重新公告受理申請，預計於8月4日申請截止。
國家住都中心表示，本次招商不僅降低申請人門檻、得以協力廠商資格認定，也降低首期土地租金並延長權利金繳付期程；並提供公益設施的規劃構想供申請人參考，調和公益使用空間和未來產品規劃，創造共好的市場價值，發揮更大的經濟效益。
兒福B1-2基地位於忠孝東路五段275巷以東、虎林街120巷以南、松信路以西所圍之街廓，土地使用分區為第三種住宅區，基地面積2,717平方公尺，初步估算可興建地上13層、地下2層建物，產品定位為複合式出租住宅，納入通用設計，提供全齡友善的創新服務。
國家住都中心表示，此案預計今年5月21日上午10時舉辦招商說明會，會中將進一步說明本基地規劃構想，供潛在廠商參考。惟配合中央防疫措施，入場時將進行體溫量測，如有發燒情況將婉謝參與。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言