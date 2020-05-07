台灣虎航客機改貨機今首航 補客運慘澹之不足

疫情衝擊航空客運市場急凍，台灣虎航靈活應變，今天首班客艙載貨航班正式執飛，成為國內首家使用單走道客機執行客艙載貨的航空公司。

華航轉投資的台灣虎航積極搶攻貨運市場商機，台灣虎航是我國第一也是唯一的低成本航空公司，在這波疫情衝擊，也發揮低成本航空的彈性營運模式，快速靈活且有效率，搶攻貨運商機。

受到新型冠狀病毒疫情的影響，國際航線客運量大幅減少，直接影響客運腹艙運能。台灣虎航因應市場變化積極尋求營收商機，研擬客艙載貨相關作業辦法並向民航局提交申請，本周拿到許可後，7日開始執飛首班客艙載貨航班。

為了確保客艙載貨作業符合飛安標準與安全，台灣虎航表示，作業程序均按照民航局發布之作業準則並參考歐美航空技術規範完成風險評估制定，同時經過數次實機驗證後獲得民航局核發許可。首班執飛運送的貨物，為一般民生物資等相關用品。