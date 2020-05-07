因應疫情搶生意 台灣虎航首班客艙載貨航班今執飛

受到新冠肺炎疫情影響，國際航線客運量大幅減少，直接影響客運腹艙運能。台灣虎航因應市場變化積極尋求營收商機，即刻研擬客艙載貨相關作業辦法並向我國民航局提交申請，且於本週拿到許可後，隨即於今（7）日開始執飛首班客艙載貨航班，是我國首家使用單走道客機執行客艙載貨的航空公司。

為確保客艙載貨作業符合飛安標準與安全，台灣虎航表示，作業程序均按照民航局發布之作業準則並參考歐美航空技術規範完成風險評估制定，同時經過數次實機驗證後獲得民航局核發許可。首班執飛運送的貨物，為一般民生物資等相關用品。

台灣虎航現有11架A320機隊，申請方式採客艙純載貨不載客，同時隨機有三位經訓練核可的管制人員跟飛，以確保貨物運送過程皆符合安全及保安的標準。台灣虎航是我國第一也是唯一的低成本航空公司，營運模式靈活且效率高，以往僅採腹艙載貨。於此波疫情中，受到大環境總客運量下降的影響，現開放客艙載貨，也是台灣虎航於疫情中展現靈活應變大環境的策略之一。