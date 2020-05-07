影／靠送貨救暴跌載客量 台灣虎航首班客艙載貨今執飛

受到新冠肺炎疫情的影響，國際航線客運量大幅減少，直接影響客運腹艙運能。台灣虎航今天說，因應市場變化積極尋求營收商機，即刻研擬客艙載貨相關作業辦法並向我國民航局提交申請，且於本周拿到許可後，隨即於今天開始執飛首班客艙載貨航班。是國內首家使用單走道客機執行客艙載貨的航空公司。

為了確保客艙載貨作業符合飛安標準與安全，台灣虎航表示，作業程序均按照民航局發布的作業準則，並參考歐美航空技術規範完成風險評估制定，經過數次實機驗證後獲得民航局核發許可。首班執飛運送的貨物，為一般民生物資等相關用品。