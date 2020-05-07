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影／靠送貨救暴跌載客量 台灣虎航首班客艙載貨今執飛

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
客艙上貨運送作業。圖／台灣虎航提供
客艙上貨運送作業。圖／台灣虎航提供

受到新冠肺炎疫情的影響，國際航線客運量大幅減少，直接影響客運腹艙運能。台灣虎航今天說，因應市場變化積極尋求營收商機，即刻研擬客艙載貨相關作業辦法並向我國民航局提交申請，且於本周拿到許可後，隨即於今天開始執飛首班客艙載貨航班。是國內首家使用單走道客機執行客艙載貨的航空公司。

為了確保客艙載貨作業符合飛安標準與安全，台灣虎航表示，作業程序均按照民航局發布的作業準則，並參考歐美航空技術規範完成風險評估制定，經過數次實機驗證後獲得民航局核發許可。首班執飛運送的貨物，為一般民生物資等相關用品。

台灣虎航說，現有11架A320機隊，申請方式採客艙純載貨不載客，同時隨機有三名經訓練核可的管制人員跟飛，以確保貨物運送過程皆符合安全及保安的標準。是我國第一也是唯一的低成本航空公司，營運模式靈活且效率高，以往僅採腹艙載貨。於此波疫情中，受到大環境總客運量下降的影響，現開放客艙載貨，也是公司於疫情中展現靈活應變大環境的策略之一。

客艙上貨運送作業。圖／台灣虎航提供
客艙上貨運送作業。圖／台灣虎航提供
台灣虎航首班客艙載貨航班上貨完成，並於今日執飛。圖／台灣虎航提供
台灣虎航首班客艙載貨航班上貨完成，並於今日執飛。圖／台灣虎航提供
台灣虎航首班客艙載貨航班上貨完成，並於今日執飛。圖／台灣虎航提供
台灣虎航首班客艙載貨航班上貨完成，並於今日執飛。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 新冠肺炎 COVID-19

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