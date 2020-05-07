快訊

109會考衝刺／英語科學會四大絕招 不怕英聽取消

有罪！李婉鈺妨害公務、強制未遂 上訴遭駁定讞

台灣虎航靈活應變 首班客艙載貨航班今執飛

經濟日報 / 記者黃文奇/台北即時報導

受到新型冠狀病毒疫情的影響，國際航線客運量大幅減少，直接影響客運腹艙運能。台灣虎航因應市場變化積極尋求營收商機，即刻研擬客艙載貨相關作業辦法並向我國民航局提交申請，且於本週拿到許可後，隨即於今（7）日開始執飛首班客艙載貨航班，是我國首家使用單走道客機執行客艙載貨的航空公司。

為了確保客艙載貨作業符合飛安標準與安全，台灣虎航表示，作業程序均按照民航局發布之作業準則並參考歐美航空技術規範完成風險評估制定，同時經過數次實機驗證後獲得民航局核發許可。首班執飛運送的貨物，為一般民生物資等相關用品。

台灣虎航現有11架A320機隊，申請方式採客艙純載貨不載客，同時隨機有3位經訓練核可的管制人員跟飛，以確保貨物運送過程皆符合安全及保安的標準。台灣虎航是我國第一也是唯一的低成本航空公司，營運模式靈活且效率高，以往僅採腹艙載貨。於此波疫情中，受到大環境總客運量下降的影響，現開放客艙載貨，也是台灣虎航於疫情中展現靈活應變大環境的策略之一。

延伸閱讀

航空燃油附加費 16年來首度歸零

驚！昨首度國內五機場國際客「全掛蛋」 松機只剩載貨

星宇航空忙什麼：我們不載客就是往載貨的路上

長榮首架客艙載貨航班昨晚飛美國 外傳載送中國口罩

相關新聞

影／靠送貨救暴跌載客量 台灣虎航首班客艙載貨今執飛

受到新冠肺炎疫情的影響，國際航線客運量大幅減少，直接影響客運腹艙運能。台灣虎航今天說，因應市場變化積極尋求營收商機，即刻...

中油、台塑資安亮紅燈！靠防毒軟體還不夠 專家揭3大常見漏洞

台灣指標性企業中油、台塑、力成在48小時內，相繼傳出遭惡意軟體攻擊，儘管無法證實三起資安攻擊背後的關聯，但可以確定的是，台灣企業在這場「沒有煙硝的戰爭」中，軍備仍不齊全。

【大同爭奪戰4】王光祥為何非拿下大同不可 因為景仰？

2018年中，三圓建設機構董事長王光祥正式向大同公司派宣戰，成為市場派共主，但這兩年期間，他開了不少場記者會，喊了不少次要積極「揪團」、推翻公司派，結果不是被主管機關打槍，就是被公司派完封，或自己身陷中資疑雲泥沼。但他這次顯得有備而來，不僅在股權上有優勢，董事候選名單也找來前立委黃國昌、東森董事長林文淵等反中、偏綠人士，來反制抹紅聲浪，引發市場熱議。

永續經營論壇／陳文練 形象加分 市場認同

臺灣指數公司副總經理陳文練表示，國際社會重視責任投資，台灣政府也從投資端推動企業落實，數據證明，重視的企業不僅有更好的市場評價，也更能獲得投資人認同，是企業強化形象不可或缺一環。

永續經營論壇／黃啟瑞 先衝量能 再推質變

在台灣資本市場如何推動ESG投資？台北大學金融與合作經濟學系副教授黃啟瑞指出，在整個改變的過程中，勢必要先衝出一定的「量」，無論是上市櫃公司自行製作揭露報告書的量，或是讓更多投資人簽署盡職治理守則，若連這兩者的量都衝不起來，後續也不容易推動「質」的改變。

永續經營論壇／黃正忠 落實ESG 吸睛關鍵

永續投資並不只是做善事，更不需要犧牲投資績效，安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠指出，永續投資在台灣的市場潛力大，但相關商品要打入市場，面對散戶及法人投資人，就先確認行銷的目標族群（Target Audience，TA）是誰。

永續經營論壇／疫情效應 驅動企業責任投資

國際市場重視社會責任投資，在新冠肺炎刺激下，更加強化企業責任必要性，專家觀察，台灣社會長期推廣公司治理，不僅企業績效提升，也繳出穩健股價；推估國內社會責任和永續經營投資規模已達千億元，隨疫情推動及持續深耕，潛在規模有望朝兆元挑戰，翻轉台灣市場。

永續經營論壇／劉宗聖 國際評鑑 台灣發光

社會責任投資蔚為新顯學，元大投信董事長劉宗聖表示，全球資產管理規模最大的貝萊德投資，宣示未來不投資傷害環境的企業股票，各國政府基金也積極淘汰欠缺社會責任的企業資產，台灣公司應高度警覺，「未來做ESG不一定加分，但不做一定減分。」

業務最前線／找出關鍵客戶經營地圖

在我踏入職場的第一份工作（銷售員），許多前輩告訴我，業務工作很講究個人的資質和天分，是很難被複製和學習的。一度我接受了這樣的說法，所以我們將少數頂尖的業務員定位成超級明星，也過度美化（神化）了他們的際遇。畢竟，扣人心弦的故事才有收視率。

創新思維／製表大師的奢華創意

德國某金融機構曾在1990年代採用「我住的房子、我開的車、我的遊艇」作為廣告行銷標語，內容是，有兩位男士在碰面後不斷和對方比拚自己的財產。廣告暗示著對奢侈品所抱持的某種態度：惹人欽羨和炫耀。那時代的人們毫不遮掩自己擁有多少財產、能負擔得起多貴的商品，這種對奢侈品的看法曾經主導西方很長一段時間，但自2008年爆發金融危機以來，情況開始改變。

智慧經營／杜奕瑾…科技防疫 AI挑大梁

2017年是台灣AI元年，人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，三年來，台灣已具備AI發展的土壤與養分，在這次新冠肺炎防疫中，台灣很多talent人才聚集一起，共同為解決一件事，發揮開放、共享、合作的PTT鄉民精神。

連鎖效應／突破成長拐點

哪怕同樣的行業，也沒有一模一樣的公司，每家企業憑藉著獨特的能力，在所選擇的行業領域中發展，每一家企業都是獨特的，儘管連企業經營者自己都不知曉。

熱門新聞

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

加碼的1萬紓困怎申請 行政院5張圖報你知

以為紓困「申請就有」 有人開雙B來：不請白不請

勞工紓困貸款已核保近7萬件 一銀最多

看到吃不到！弱勢勞工欠卡債 獲紓困卻馬上被銀行凍結

「酷碰券」改名再上？修正版小孩也有 限領一次不累贈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。