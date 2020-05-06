萬海航運出手 長虹新世代A棟廠辦22.28億賣掉了
長虹建設今（6）日公告位於台北市內湖區的「長虹新世代」A棟廠辦，以總價22.28億元賣給萬海航運做為台北總部；商仲業者表示，該廠辦不論位置、規格均不錯，因此成交價格相當漂亮。
「長虹新世代（WTO 13期）」位於台北市新湖一路（舊宗段4-5、4-8地號），該案基地面積達1,271.42坪，為地上八樓、地下五樓之廠辦大樓，也是長虹建設今年全新完工之廠辦代表作。
長虹建設表示，全案共有兩大棟，其中A棟面積達708.52坪、今日以22.28億元（含150個車位）賣給萬海做台北總部，另一棟目前也有買方洽談中。
長虹建設指出，該交易款項視買方交屋進度而定，預計今年下半年認列收益。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言