快訊

欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

萬海航運出手 長虹新世代A棟廠辦22.28億賣掉了

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

長虹建設今（6）日公告位於台北市內湖區的「長虹新世代」A棟廠辦，以總價22.28億元賣給萬海航運做為台北總部；商仲業者表示，該廠辦不論位置、規格均不錯，因此成交價格相當漂亮。

「長虹新世代（WTO 13期）」位於台北市新湖一路（舊宗段4-5、4-8地號），該案基地面積達1,271.42坪，為地上八樓、地下五樓之廠辦大樓，也是長虹建設今年全新完工之廠辦代表作。

長虹建設表示，全案共有兩大棟，其中A棟面積達708.52坪、今日以22.28億元（含150個車位）賣給萬海做台北總部，另一棟目前也有買方洽談中。

長虹建設指出，該交易款項視買方交屋進度而定，預計今年下半年認列收益。

長虹 萬海

延伸閱讀

歡慶中橫開通一甲子 復刻865公車金馬號再現風華

長虹 擬配6.3元現金

長虹擬配息6.3元 現金殖利率約8％

獨特稀有 「央泱長虹」威風凜凜奏凱歌

相關新聞

【大同爭奪戰3】百年家業資產千億 最強媳婦林郭文艷又遭逼宮

大同公司6月30日將召開股東會，市場派昨天提名9席董事，包括前立委黃國昌、東森董事長林文淵等人，創新陣容震驚市場；大同現任董事長林郭文艷為主的公司派，面臨歷年最難打的經營權保衛戰。

亞太電信跨界結盟 超商申辦門號更方便

新冠肺炎肆虐，電信商加緊衝刺網路商機，並整合線上線下通路。亞太電信（3682）今日宣布，攜手新光銀行在萊爾富Life-ET機台導入「立碼驗」服務，用戶免「讀卡機」，即可在超商機台直接進行身分驗證，從下單到開卡僅需10分鐘，完成優化網購電信服務的最後一哩路。

味全推新品迎酷暑 搶10億元氣泡水商機

味全（1201）全面搶攻酷暑水需求商機，5月推出Avila強碳酸氣泡水搶市。隨著林鳳營冷藏鮮乳銷售持續回穩，長青樹產品每日C果汁，今年味全的飲品本業成長可期。

京城去年每股大賺4.3元 創近10年新高

京城（2524）昨日公告2019年年報，受惠百億元大案交屋下，稅後純益16.57億元，年增2.33倍；每股大賺4.3元，創近十年來新高。

中油、台塑遭駭 專家： 實際目的不單純

近期國內的兩大石化公司與半導體大廠，紛紛傳出遭駭客鎖定攻擊的事件，KPMG數位科技安全服務負責人、執行副總謝昀澤觀察，過...

國光新冠疫苗 邁向人體試驗

國光生技今天宣布，自行開發的新冠肺炎候選疫苗在台大醫學院進行疫苗試驗，在小鼠試驗中證實有效，接下來將加速人體試驗期程，期盼明年冬天讓全民接種。

為何駭客選上加油站？專家：民生系統遭駭目的不單純

近期國內的兩大石化公司與半導體大廠，紛紛傳出遭駭客鎖定攻擊的事件，KPMG數位科技安全服務負責人謝昀澤執行副總觀察，過去...

連年拿下F-35戰機、衛星、導彈訂單！這家電子業小廠是如何辦到的？

當CCL（銅箔基板）廠都在大搶消費性電子商機的時刻，有一家後進業者，選擇走不一樣的路，默默耕耘利基型市場，且連年拿下F-35戰機、衛星、導彈訂單，連新冠肺炎疫情爆發之際，都憑著自身技術拿下呼吸器大廠訂單，這家企業就是騰輝電子。

竹東鎮公所上午湧入200人申請紓困 只有1人符合資格

擴大紓困1萬元補助申請今天開始受理，各地鄉鎮公所陸續湧入人潮，不過新竹縣似乎成為反指標，包含竹北市公所、新埔鄉公所等，沒...

家庭防火這兩樣不能缺！ 防災用品在電商熱賣 業績較去年飆3成

近期國內接連發生兩場死亡火災，意外推升電商平台上防災用品的人氣。松果購物統計，最近一周「防災」、「滅火」、「防煙」等關鍵字搜尋量較去年同期飆升約4成，相關用品的業績也躍升約3成。

再傳遭勒索病毒攻擊 中油公司：零星個案、已排除

台灣中油前（4）日下午傳出受到勒索軟體攻擊，使得部分付款服務被迫停用，昨（5）日上午再度發布公告，表示捷利卡和車隊卡都恢...

駭客再度出動？台塑集團部分員工系統還是不能使用

今（6）日凌晨大家都還在休息的時間，PTT再度傳出駭客攻擊中油電腦系統。而且目前知道，不只是中油，駭客似乎也繼續攻擊台塑...

熱門新聞

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

快來申請 這張圖幫你算無保急難紓困金可領多少錢

無工作證明就簽切結 侯友宜：紓困從寬認定市長負責

加碼的1萬紓困怎申請 行政院5張圖報你知

1萬怎麼領…陳時中也說難算 民眾罵翻

星聚點KTV爆裁員上百人 資遣費「三期付款」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。