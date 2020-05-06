萬海航運出手 長虹新世代A棟廠辦22.28億賣掉了

新冠肺炎肆虐，電信商加緊衝刺網路商機，並整合線上線下通路。亞太電信（3682）今日宣布，攜手新光銀行在萊爾富Life-ET機台導入「立碼驗」服務，用戶免「讀卡機」，即可在超商機台直接進行身分驗證，從下單到開卡僅需10分鐘，完成優化網購電信服務的最後一哩路。

2020-05-06 14:42