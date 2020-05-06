月砸229萬元搬進台北101 神秘新租客居然是它

不畏肺炎疫情影響，北市商辦租金表現抗跌！最新實價揭露資料顯示，台北市今年第一筆實價租金每坪4000元案例出現在地標101大樓，39樓租金每坪4148元，雖然3月疫情開始逐步發酵，但仍有高價的辦公室租賃個案成交。經查新租客並非公司行號，而是應為法國在台協會，目前正在裝潢中。

實價登錄資料顯示，今年3月台北101有一筆新的租賃紀錄，每坪月租金站上4148元，暫居台北101史上第三高紀錄，總月租金合計來到229萬元，坪數高達552.2坪。據悉新租客應為法國在台協會，將從原址的敦北商圈辦公大樓搬進信義計畫區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計劃區內的指標A辦大樓，包括台北101、南山廣場與國泰置地等，每坪4,000元租金已經是相當普遍，同時區域內近期兩次的地上權標售案，也都吸引壽險業者投標，顯見區域內的辦公室租賃市場長期仍被看好。

曾敬德指出，商用市場雖然也受到疫情影響干擾，不過辦公、廠辦及工業地產，受惠於台商回流以及分流辦公政策，以及物流需求拉升等因素，相對受疫情衝擊的程度相對較小。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，目前台北商辦空置率已處於歷史低點，激勵許多A辦房東對於租金水準抱持強勢的態度，且未因新冠疫情延燒而有所改變。此外，先前世邦魏理仕針對企業租戶所做的疫情影響調查結果顯示，近四成租戶曾向房東探詢短期降租、提供較長免租期或裝修補貼的可能性，惟目前台北商辦租賃市場表現穩健，短期內辦公大樓房東降租意願低，預料2020全年台北商辦租金將維持溫和上揚走勢。

信義全球資產表示，北市精華區辦公室大面積租賃供給有限，所剩大面積空間不多，難以滿足大型企業整合內部聯合辦公之需，信義世貿商圈租金上揚趨勢仍未改變，目前空置率下降至2%以下來到1.84%；再加上近期許多老舊辦公大樓都更改建，供給減少有利北市辦公租金持續走揚。