小七Open Points 推可兌換騰訊WeTV 7日VIP體驗
疫情趨於平穩，但民眾生活方式與娛樂習慣已開始習慣數位化服務。WeTV騰訊視頻海外版與7-ELEVEN首度跨界合作，7-ELEVEN會員即日起可以OPENPOINT點數兌換WeTV VIP會員。
7-ELEVEN會員從今天（6日）起至6月5日期間內可以OPENPOINT點數兌換WeTV的七日VIP會員體驗。加入VIP會員將享有「會員搶先看」權益，觀賞獨家內容，以及1080P高清畫質且全程無廣告的優質收視體驗。WeTV支援多種語言，以及跨裝置登入功能。
7-ELEVEN表示，2015年起陸續擴大OPENPOINT跨界合作模式，截至2019年OPENPOINT會員數已近700萬人，2020年更上看1000萬人；WeTV App在台下載次數也突破百萬。
學生、年輕上班族一直是7-ELEVEN的主要消費族群，接近九成消費群為20歲至40歲，以上班族、女性居多，此與WeTV的追劇族群輪廓高度重合，策略聯盟是零售通路與線上影音娛樂的一次強強合作，互惠雙方會員利益。
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