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科技少東傳外遇前員工坦承「朋友關係」 女外貌神似崔智友

聯合新聞網 / 綜合報導

《鏡週刊》今(6)日披露華通電腦董事長吳健之子、副總吳彭弘，長期外遇前員工簡姓女子，兩人在桃園豪宅似共築愛巢。吳男雖仍與妻子同居，但兩人外出時互動似乎相當疏離，週刊在求證吳彭弘後，吳回應與簡女是「朋友關係」。。

週刊報導，科技少東吳彭弘長期在華通桃園總廠設址的蘆竹區，與前員工另譜不倫戀，兩人被拍到外出做運動，期間舉止親暱不像一般朋友，吳彭弘經常往來桃園、台北之間，週刊詢問吳彭弘是否認識該女，吳在停了數秒後才坦承：「我確實認識簡」，表示簡姓女子是老員工、老同事，2人現在是朋友關係。

週刊拍到，吳彭弘與妻子和簡女的互動似有天壤之別，雖與妻子、小孩同出門，但在聚餐時似只有熱情地逗樂小孩，與妻子則分別坐在長桌的兩端；吳與簡女則不時摸臀、撫臂，並親密合影。知情人士表示，簡女是華通的前員工，原是有夫之婦，離婚後轉跟吳彭弘發展出地下情。簡女友人曾在她的臉書稱她是典型的氣質美女，甚至形容神似韓星崔智友。

吳彭弘為交通大學物理碩士，目前為華通電腦股份有限公司副總。

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