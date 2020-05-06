科技少東傳外遇前員工坦承「朋友關係」 女外貌神似崔智友

《鏡週刊》今(6)日批露華通電腦董事長之子、副總吳彭弘，長期外遇前下屬簡姓女子，兩人在桃園豪宅似共築愛巢。雖仍與妻子同居，但兩人外出時互動似乎相當疏離，週刊在求證吳彭弘後，吳也坦承認了兩人之間的「朋友關係」。

2020-05-06 12:39