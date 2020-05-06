聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹東鎮公所上午湧入200人申請紓困 只有1人符合資格
擴大紓困1萬元補助申請今天開始受理，各地鄉鎮公所陸續湧入人潮，不過新竹縣似乎成為反指標，包含竹北市公所、新埔鄉公所等，沒有預期的人潮，只有電話諮詢爆量，而竹東鎮公所從前天開始，每天至少300人來詢問，今天一早8點多至11點許，也有約200人前往詢問，不過竹東鎮公所表示，今天200多人來排隊申請，只有1人符合資格。
「不是說拿身分證來就可以申請嗎？」，負責申辦業務的基層人員表示，民眾看到新聞說，行政院長蘇貞昌說只要帶身分證就可以申辦，結果到了鄉鎮公所才發現，申辦條件很嚴格只好敗興而歸。
基層人員委屈表示除了被民眾謾罵，中央也說由地方業務自行放寬資格認定，但是中央卻沒有提出相關認定標準，地方也無從參考，讓基層人員深陷兩面不是人的困境。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言