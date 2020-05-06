竹東鎮公所上午湧入200人申請紓困 只有1人符合資格

擴大紓困1萬元補助申請今天開始受理，各地鄉鎮公所陸續湧入人潮，不過新竹縣似乎成為反指標，包含竹北市公所、新埔鄉公所等，沒有預期的人潮，只有電話諮詢爆量，而竹東鎮公所從前天開始，每天至少300人來詢問，今天一早8點多至11點許，也有約200人前往詢問，不過竹東鎮公所表示，今天200多人來排隊申請，只有1人符合資格。

「不是說拿身分證來就可以申請嗎？」，負責申辦業務的基層人員表示，民眾看到新聞說，行政院長蘇貞昌說只要帶身分證就可以申辦，結果到了鄉鎮公所才發現，申辦條件很嚴格只好敗興而歸。

基層人員委屈表示除了被民眾謾罵，中央也說由地方業務自行放寬資格認定，但是中央卻沒有提出相關認定標準，地方也無從參考，讓基層人員深陷兩面不是人的困境。