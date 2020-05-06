快訊

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

獨／1968熱點惹議！15縣市提刪除74處 台南希望全刪

大直豪宅持有4個月轉手賣 小賠130萬元出場

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導

最新實價登錄揭露，今年2月大直豪宅「忠泰圓舞曲」10戶以總價1.26億元成交，單價每坪落在127.6萬元，不過該戶去年10月才揭露交易，未料屋主短短持有4個月，轉手賠售130萬元。房仲業者分析，該戶短期持有即轉手，推測應與資金調度有關，因此小賠出場。

實價登錄資料顯示，今年2月「忠泰圓舞曲」10戶，以每坪單價127.6萬元、總價1.26億元成交，根據謄本資料顯示，買方為劉姓與葉姓自然人共同持有。

不過該交易的歷次移轉明細中，發現該戶去年10月才交易，當時該戶以總價1.2738億元出售，扣除車位換算單價129萬元，為該社區首筆交易紀錄。根據地籍謄本顯示，買方為育品投資有限公司，為一般投資事業、國際貿易產業公司，公司代表人為邱育彥。

台灣房屋智庫經理陳炳辰指出，「忠泰圓舞曲」為屋齡12年新古屋，走綠地、河岸景觀宅，豪宅規劃，實價揭露筆數僅此次交易兩筆，當初開價在單坪180萬左右，而以鄰近豪宅行情推估，目前仍有120至150萬元身價，此次交易單價雖再下修，但還屬合理價位。

陳炳辰說，賣方若出於資金因素急售，很容易出現價格下修，2017年同屬大直水岸宅的代官山，就曾出現一筆單價171.6萬元的社區跳水價碼，據悉也是個人資金因素，而大安森林公園周邊豪宅亦有類似狀況，雖然此舉的價格參考上較偏屬個案，不過在眼下疫情打擊經濟，也不無豪宅持有的有錢人們賠售資產變現的可能。

不過，陳炳辰也認為，雖然大直水岸豪宅近年聲量不及大安森林公園周邊、信義計畫區等新豪宅區，但釋出率也不高，期可開發新案不多，卻擁美麗華商圈、內湖科學園區、故宮博物院圍繞，交通上有多線聯外網絡，以及捷運文湖線經過，且近松山機場，方便國內外往返，行情還是有撐。

豪宅 大安森林公園 實價登錄

延伸閱讀

選西曬or面高速公路？專家曝選這個踩地雷

房市4大雷區 僅淡海仍在跌

四大房市地雷區 三處回穩、僅剩它仍在跌

雙北待租店面 全面降價

相關新聞

家庭防火這兩樣不能缺！ 防災用品在電商熱賣 業績較去年飆3成

近期國內接連發生兩場死亡火災，意外推升電商平台上防災用品的人氣。松果購物統計，最近一周「防災」、「滅火」、「防煙」等關鍵字搜尋量較去年同期飆升約4成，相關用品的業績也躍升約3成。

駭客再度出動？台塑集團部分員工系統還是不能使用

今（6）日凌晨大家都還在休息的時間，PTT再度傳出駭客攻擊中油電腦系統。而且目前知道，不只是中油，駭客似乎也繼續攻擊台塑...

遠距工作的資安風險與防護重點

隨著全球各地新冠肺炎（COVID-19） 疫情的爆發，企業為保障員工健康安全， 皆透過取消差旅活動、大型會議及活動、分批上班、異地或在家辦公，以及訪客管制等防疫措施，以降低疫情對於企業營運的衝擊。

星聚點KTV爆裁員上百人 資遣費「三期付款」

錢櫃惡火事件影響，KTV名店「星聚點」驚爆開始裁員，四家店共上百人遭到資遣，根據《三立新聞》報導，星聚點針對資遣條件，原...

竹東鎮公所上午湧入200人申請紓困 只有1人符合資格

擴大紓困1萬元補助申請今天開始受理，各地鄉鎮公所陸續湧入人潮，不過新竹縣似乎成為反指標，包含竹北市公所、新埔鄉公所等，沒...

再傳遭勒索病毒攻擊 中油公司：零星個案、已排除

台灣中油前（4）日下午傳出受到勒索軟體攻擊，使得部分付款服務被迫停用，昨（5）日上午再度發布公告，表示捷利卡和車隊卡都恢...

汽車產業下一個主角 超前佈署電動車商機

由於對於環保節能的要求提升，符合新世代環保需求的電動車勢將成為汽車產業的主流，雖然這波新冠肺炎疫情衝擊全球電動車的短期銷...

大同之戰 市場派強棒出擊

大同6月30日召開股東會，昨（5）日是董事名單提名最後一日，市場派推出九席董事，宣稱「史上最強陣容」，拉前立委黃國昌當獨立董事，震驚市場；大同董事長林郭文艷為主的公司派規劃在兩天後公布名單，將面臨歷年來最難打的一次經營權保衛戰。

台塑遭駭 石化資安警鈴響

石化廠鬧「機瘟」？繼中油資訊系統周一感染勒索病毒，國內最大民營石化龍頭台塑集團昨（5）日也抓到一隻電腦病毒，公司「超前部署」火速要求同仁電腦先關機，經逐步分區清查後，下午各部門陸續恢復正常運作，公司營運未受影響。不過連兩日兩大石化企業都遭電腦病毒攻擊，石化業資安問題引起關注。

大同市場派「史上最強陣容」出擊 公司派陷苦戰

大同6月30日召開股東會，昨（5）日是董事名單提名最後一日，市場派推出九席董事，宣稱「史上最強陣容」，拉前立委黃國昌當獨立董事，震驚市場；大同董事長林郭文艷為主的公司派規劃在兩天後公布名單，將面臨歷年來最難打的一次經營權保衛戰。

大同之爭 黃國昌助陣市場派 一石二鳥

前立委黃國昌成為大同市場派提名獨立董事，是市場派訴求揭發公司營運問題的指標人物。市場分析他有一石二鳥的效益，先是等於證明王光祥無中資疑慮，若進入大同董事會，以他的法律專業及查案揭弊的戰將功能，大同公司派恐難招架。

林郭文艷 手握兩張王牌

大同董事長林郭文艷今年股東會又將面對市場派爭奪經營權。市場人士推估，訴求市場派股權資金有中資疑慮及拉攏外資，是她兩大王牌。

熱門新聞

美國新禁令 外資點名六台廠成贏家

製鞋龍頭寶成取得工會同意 員工無薪假確定6月1日起實施

勞工10萬元紓困貸款 近12萬人申請165件今入帳

千萬別小看台積電！謝金河這麼說

快來申請 這張圖幫你算無保急難紓困金可領多少錢

1萬怎麼領…陳時中也說難算 民眾罵翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。