大直豪宅持有4個月轉手賣 小賠130萬元出場

最新實價登錄揭露，今年2月大直豪宅「忠泰圓舞曲」10戶以總價1.26億元成交，單價每坪落在127.6萬元，不過該戶去年10月才揭露交易，未料屋主短短持有4個月，轉手賠售130萬元。房仲業者分析，該戶短期持有即轉手，推測應與資金調度有關，因此小賠出場。

實價登錄資料顯示，今年2月「忠泰圓舞曲」10戶，以每坪單價127.6萬元、總價1.26億元成交，根據謄本資料顯示，買方為劉姓與葉姓自然人共同持有。

不過該交易的歷次移轉明細中，發現該戶去年10月才交易，當時該戶以總價1.2738億元出售，扣除車位換算單價129萬元，為該社區首筆交易紀錄。根據地籍謄本顯示，買方為育品投資有限公司，為一般投資事業、國際貿易產業公司，公司代表人為邱育彥。

台灣房屋智庫經理陳炳辰指出，「忠泰圓舞曲」為屋齡12年新古屋，走綠地、河岸景觀宅，豪宅規劃，實價揭露筆數僅此次交易兩筆，當初開價在單坪180萬左右，而以鄰近豪宅行情推估，目前仍有120至150萬元身價，此次交易單價雖再下修，但還屬合理價位。

陳炳辰說，賣方若出於資金因素急售，很容易出現價格下修，2017年同屬大直水岸宅的代官山，就曾出現一筆單價171.6萬元的社區跳水價碼，據悉也是個人資金因素，而大安森林公園周邊豪宅亦有類似狀況，雖然此舉的價格參考上較偏屬個案，不過在眼下疫情打擊經濟，也不無豪宅持有的有錢人們賠售資產變現的可能。

不過，陳炳辰也認為，雖然大直水岸豪宅近年聲量不及大安森林公園周邊、信義計畫區等新豪宅區，但釋出率也不高，期可開發新案不多，卻擁美麗華商圈、內湖科學園區、故宮博物院圍繞，交通上有多線聯外網絡，以及捷運文湖線經過，且近松山機場，方便國內外往返，行情還是有撐。