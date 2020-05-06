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駭客再度出動？台塑集團部分員工系統還是不能使用
今（6）日凌晨大家都還在休息的時間，PTT再度傳出駭客攻擊中油電腦系統。而且目前知道，不只是中油，駭客似乎也繼續攻擊台塑集團的系統，一早台塑集團還是有員工的電腦呈現中毒情況，台塑集團資安部門正在全面防堵當中，目前情況已經改善，也火速在了解相關情況。
台塑集團昨天已經找到入侵病毒，今天早上知道中油的情況後，也高度注意這個事件。台塑集團也再度表示，外界擔心台塑化旗下的加油站系統，在中油系統被攻擊後，就已經超前布署，台塑石油的加油站消費能正常加油，營運不受影響。
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