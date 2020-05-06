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汽車產業下一個主角 超前佈署電動車商機

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
Tesla從去年第三季起已連二季獲利，2019年度全年營收246 億美元，交付36.7萬輛電動車，成長達五成。 路透
Tesla從去年第三季起已連二季獲利，2019年度全年營收246 億美元，交付36.7萬輛電動車，成長達五成。 路透

由於對於環保節能的要求提升，符合新世代環保需求的電動車勢將成為汽車產業的主流，雖然這波新冠肺炎疫情衝擊全球電動車的短期銷量，但只要各國補助政策及節能減碳目標不變，電動車依然會是汽車產業的下一個主角。

富邦證券表示，受到美中貿易戰及中國經濟成長放緩影響，去年全球汽車銷售衰退5%，但電動車銷售卻逆勢成長10%，隨著電動車熱浪從中國轉向歐洲，亦將有助於整體電動車的發展，是值得投資人持續關注的產業。

根據工研院的統計資料，去年全球汽車銷售量下滑到9,060萬輛，和2018年的9,500萬輛相比，跌幅約5％，更遠低於2017年創紀錄的9,680萬輛。眾多市場中又以全球成長最快的中國市場影響最大，去年中國汽車銷售只有2,580萬輛，較前年減少了8%，連續二年衰退。

至於，第二大美國市場亦小幅衰退，勉強維持每年1,700萬輛的汽車銷售量。隨著中國汽車市場逐漸飽和及隨租隨還的汽車共享流行，預估未來汽車市場銷售成長仍將停滯。根據國際能源署報告，預估2030 年全球電動車銷量將會達到2,200 萬輛，較目前市場規模成長10 倍以上，未來幾年汽車產業的主要亮點將來自符合新世代環保需求的電動車。

中國已經連續好幾年穩居全球最大電動車市場，以去年為例，中國電動車銷量達120萬輛，占有全球超過50%的市場份額，不過跟前年相比下滑4%，主因為中國政府在去年下半年開始減少對電動車的購車補助，使得去年下半年中國電動車銷售量大幅下滑。

不過，今年初為了安定電動車供應鏈信心，中國政府言明不再下砍補貼，預估今年中國電動車銷售可望恢復正成長。此外，美中貿易戰後，中國政府為了去除被外國廠商所詬病的產業補助政策，已取消了電動車白名單制，因此預估有利外國電動車廠商進軍中國市場。

富邦證券表示，以Tesla為例，透過中國政府的補貼，在去年底已順利使上海工廠開始量產，並順利投產Model 3。而Tesla更將中國政府的購車補貼回饋給消費者，對Model 3進行大降價。以Tesla的品牌影響力再上合理的價格，預估將加快中國電動車產業汰弱留強，使得中國電動車市場重新洗牌。

Tesla從去年第三季開始已經連續二季的獲利，2019年度全年營收246 億美元，交付36.7萬輛電動車，成長達五成。在上海廠投產的加持下，估計今年Tesla電動車出貨量可以超越50萬台。雖然今年受新冠肺炎影響汽車產業普遍表現不佳，但是Tesla在第一季依然交出比去年同期暴增 40% 的交車量，有8.8 萬台電動車出貨，維持原先的銷售目標。

而Tesla除了在美國及中國的電動車工廠外，目前已經計畫在汽車產業傳統大國德國設立工廠，預計2021年可望量產。富邦證券表示，Tesla積極的擴廠計劃，以及資本市場給予的高市值，充分顯示了電動車將成為汽車未來的主流。因此，這股電動車風潮，也將開始轉向歐洲汽車產業。

傳統歐洲汽車業者遇到的問題，除了來自消費者將目光焦點轉向電動車的拉力外，也有來自政府法規的要求的推力。以歐盟新的汽車環保規定來說，在歐盟要求區域內銷售的汽車從2021年開始，二氧化碳排放量每公里需低於95克，如果超標就必須根據銷售數量受罰款，有機構預估歐洲13家汽車製造商，未來合計可能將面臨145億歐元以上的天價罰款。

這使得各大歐洲汽車業者無不積極投資電動汽車，以德國福斯為例，已規劃2023年前將投資90億歐元於電動車相關科技，並計畫於2025年電動車銷量要達300萬輛。為了配合車廠的轉型，德國政府亦在2020 年開始將電動車補貼增加 50%，藉此促進消費者購買電動車，協助車廠轉型。

富邦證券預計，今年開始電動車熱浪，將從中國轉向歐洲，這將有助於整體電動車的發展，這波疫情雖然衝擊電動車的短期需求，但長期需求卻不變，值得投資人持續追蹤電動車產業後續發展。

電動車 Tesla

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