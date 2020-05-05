因應新規 高雄市政府提名高雄銀董事一席改自然人

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

高雄銀行（2836）今年股東會將全面改選董事，最大股東高雄市政府為符合「自然人專業董事」相關規定，因此在規劃的六席一般董事中，其中一席從法人董事改為自然人董事。高市府透過高雄銀董事會發布聲明強調，該席自然人董事為徵詢民股後由高市府所提名，因此預計今年改選後，高市府法人董事雖變成五席，但該席自然人董事仍會秉持專業並支持高市府陣營。

高雄銀表示，今年改選維持現行董事會席次計13席，而高市府本次董事改選提名席次，仍為三席獨立董事及六席一般董事不變，但為了符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」中「自然人專業董事」相關規定，因此提名六席一般董事中，有一席為自然人專業董事，非代表政府、法人或其他任何機關，高市府並在經徵詢民股後，由高市府提名一席自然人專業董事，俾使該行董事會日後順利運作。

股東會

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