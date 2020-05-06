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大同之戰 市場派強棒出擊

經濟日報 / 記者張義宮陳美玲／台北報導

大同6月30日召開股東會，昨（5）日是董事名單提名最後一日，市場派推出九席董事，宣稱「史上最強陣容」，拉前立委黃國昌當獨立董事，震驚市場；大同董事長林郭文艷為主的公司派規劃在兩天後公布名單，將面臨歷年來最難打的一次經營權保衛戰。

大同近幾年屢遭市場派逼宮，今年全面改選董事，並推舉新任董事長，林郭文艷能否再度退敵，備受關注。

面對大同市場派率先公布董事名單，大同公司派表示董事名單「保密」，依法在受理提名截止後二日內公告。大同尊重股東提名董事的權益，也警告若股東涉及非法陸資或有陸資資金，是「違法行使權利的法律問題」。希望主管機關迅速查明，保障大同全體股東權益及國家安全。

市場派代表暨三圓機構董事長王光祥在九席董事（含三席獨董）提名中，獨董請出前立法委員、律師黃國昌；王光祥強調，他邀請黃國昌接受提名，若接下來順利當選，希望他能強力監督新經營團隊提升營運績效，與輿論關心的中資和國安問題。

除了黃國昌，王光祥更提名身兼亞光、台數科獨董之前勤業眾信會計師事務所台中所長呂惠民，以及前總統陳水扁辯護律師李勝琛（曾任台東地方法院庭長及高雄地方法院審判長）做為獨董人選。

六席董事部分，王光祥除提名自己，更請出地產大亨寶佳集團，由寶佳集團寶佳房屋董事長暨寶佳機構旗下築禾建設總經理黃劍輝擔任提名董事，與王光祥私交甚篤的文心建設董事長葉明進其長女葉曉甄也是提名董事。

宜蘭有線電視聯禾董事長，2000年結合多家地方有線電視業者與章啟明合作成立太平洋聯網，亦是現任太平洋建設董事長柳逸義也在這次董事名單中；另外，有台苯經營權戰役經驗的林文淵，以及法務部財經資詢專家、會計師暨大同校友總會前理事長巫鑫雙雙擔任王旗下投資公司競殿投資代表人擔任提名董事。

另一組市場派代表欣同公司負責人林宏信持有1%的大同股權，但暫不透露人選。

市場派人士表示，現正密切注意，避免大同「重施故技」，以大同外部股東疑似有陸資，刪除所有股東出席及表決投票的權力。

大同有八席董事，包括林郭文艷、大同大學法人代表人張益華、平安恩慈國際法律事務所所長陳守煌、廣運聯合會計事務所執業會計師蔡勝文、尚志半導體總經理李龍達；獨立董事為蘇鵬飛、劉宗德及吳啟銘。

大同 股東會 黃國昌

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