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繼中油之後 台塑也抓到電腦病毒

聯合報 / 記者曾仁凱／台北報導
台塑集團昨天抓到一隻電腦檔案病毒，經逐步分區清查後恢復正常運作。圖／聯合報系資料照片
台塑集團昨天抓到一隻電腦檔案病毒，經逐步分區清查後恢復正常運作。圖／聯合報系資料照片

繼台灣中油的資訊系統周一遭感染勒索病毒，國內最大民營石化龍頭台塑集團昨天也抓到一隻電腦檔案病毒，公司「超前部署」火速要求同仁電腦先關機，經逐步分區清查後，到昨天下午各部門已經陸續恢復正常運作，營運未受影響。

台塑集團資訊部門昨天中午突然下令，同仁電腦全部關機、網路線也先拔除，並暫停使用網路與發送相關信件等資訊電腦作業，一度外傳遭到電腦駭客攻擊，台塑集團解釋一切係為「超前部署」動作。

台塑集團總管理處主管證實，昨天中午資訊部門的確要求同仁電腦先關機。原因是昨天上午資訊部門抓到一隻電腦病毒，由於中油才剛發生資安事件，時機敏感，為了避免感染擴散，台塑集團第一時間「超前部署」，要求同仁電腦全部先關機，檢視資安狀態為安全後，已分階段回復正常運作。

台塑集團昨天發生的資安狀況與中油不盡相同，台塑化直屬的台亞加油站系統、以及旗下加盟夥伴的資訊系統仍然正常運作。至於麥寮六輕的煉製系統等生產單位，資訊系統也都設有嚴密的防火牆，並未受到影響。

在此之前，中油的資訊系統周一才剛遭到惡意程式攻擊、感染勒索病毒，造成部分加油站無法使用捷利卡等相關作業。經過地毯式清查，中油昨天說明，針對重要伺服器及電腦已重新建立系統，包括捷利卡、車隊卡等支付服務於周一深夜恢復正常使用；至於最多消費者使用的現金或信用卡支付則未受到影響。

台塑集團 中油 資安 勒索病毒 台塑化 駭客

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